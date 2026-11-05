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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:20

Marco Rubio no contempla abandonar el Gobierno de Trump, afirma su oficina

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Washington, 5 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no tiene previsto dejar la Administración de Donald Trump, aseguró este jueves su oficina, tras circular informaciones que apuntaban a que estudia abandonar el cargo para buscar la presidencia en 2028.

Por EFE
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El diario The Independent publicó que el jefe de la diplomacia estadounidense aspira a obtener la nominación presidencial republicana y que desea desvincularse del Gobierno de Trump después de la dura derrota republicana en las elecciones de medio mandato del pasado martes, versiones publicadas también por la agencia Bloomberg.

"Esto es una noticia totalmente falsa, basada en la palabra de fuentes anónimas, propia de un tabloide. El secretario no ha hablado de dejar su cargo y seguirá sirviendo con orgullo en la Administración del presidente Trump", declaró a EFE Dylan Johnson, encargado de Asuntos Públicos del Departamento de Estado.

En los comicios del martes, la oposición logró una victoria arrolladora y arrebató a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con triunfos históricos en bastiones conservadores como Texas, Iowa y Kansas.

Los resultados fueron interpretados como un referéndum sobre la gestión de Trump y como un voto de castigo por la impopular guerra de Irán y la inflación.

Las elecciones abren además la carrera por la sucesión de Trump de cara a las presidenciales de 2028, a las que el actual mandatario no puede concurrir por haber cumplido ya dos mandatos.

Según las encuestas, los principales aspirantes a la nominación republicana son el vicepresidente, JD Vance, quien el miércoles culpó a la guerra de Irán de la derrota, y el propio Rubio, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente su candidatura.

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