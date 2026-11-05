María Neira, candidata española a la OMS, quiere "recuperar" a Argentina y Estados Unidos

De resultar la elegida en mayo de 2027, Neira pondrá todos sus esfuerzos para que Washington y Buenos Aires vuelvan a la OMS porque "al ser mundial, tenemos que tener a todos los países dentro", aseguró en el acto de presentación de su candidatura a directora general de la OMS, cargo que se disputa con otros seis aspirantes.

Neira no piensa dejar "ningún canal sin explotar para traerlos de vuelta", sean diplomáticos o técnicos, sostuvo.

"Aquí el mensaje es que lo que nos une es la salud y si usamos ese argumento, ¿quién va a poder desligarse de nosotros?", se preguntó.

Neira se postula para asumir los mandos de la OMS con un programa "pragmático" que espera reciba el apoyo de los otros 33 países, además de España, que votarán la elección de una primera terna de candidatos en enero hasta la elección final de mayo, y a los que tratará de convencer con "argumentos técnicos, científicos y de intervención de salud".

Sobre si es posible que ocurra otra posible pandemia, Neira fue tajante: "Hay que estar preparados para ello, porque estamos destrozando los ecosistemas y eso favorece mucho la aparición probable de algún tipo de virus o bacteria", recalcó.

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La doctora también mencionó que si es elegida directora general, pretenderá recuperar "la imagen de ciencia" para el organismo que tenía hace décadas, cuando "si alguien decía 'según la OMS', era casi algo que no se discutía".

Según la exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del organismo, al que perteneció durante más de 20 años, en los últimos tiempos la organización estuvo sometida a "un fuerte escrutinio" y a una "exposición mediática" que generó "otros campos de opinión".

"Es un momento muy crítico en el que hay muchas noticias falsas incluso en temas que tienen un cierto peligro", como es el de la salud pública, de ahí la importancia de que la OMS "trabaje para no tener ninguna grieta" y reducir "las probabilidades de desinformación al mínimo", dijo la doctora.

Neira (La Felguera, Asturias [España], 1962) repasó los principales retos a los que se enfrenta la salud global, desde las enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes o la obesidad a las resistencias a los antibióticos, los disruptores endocrinos o los nanoplásticos.

Además de un profundo conocimiento de la OMS, la endocrinóloga, creadora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, destacó otro factor que diferencia la candidatura de España de las demás: su aportación a la nutrición global, "esa dieta mediterránea".

La definió como "ese estilo de vida de intercambio, de interacción social, esa cultura de la gastronomía, del comer, que es importante para no solo ser represivos en lo que comemos, sino también estimular".

La ministra española de Sanidad, Mónica García, destacó de Neira su "dilatada experiencia" y trayectoria "intachable e impecable" desde el trabajo humanitario en campos de refugiados a altos cargos de la OMS, una institución que conoce "muy bien desde dentro".

"Mujeres apasionadas y comprometidas es lo que necesitamos en un momento en el que el planeta está pasando por dificultades para mantener el espíritu solidario en la defensa de la salud global", zanjó la ministra durante el acto.