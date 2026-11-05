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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:10

Más de 100 fábricas textiles cerradas y 30 detenidos por protestas salariales en Bangladés

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Daca, 5 nov (EFE).- Más de 100 fábricas permanecen cerradas este jueves en Bangladés, donde persisten las tensiones tras seis días de protestas salariales en el sector textil, que han derivado en disturbios con al menos un muerto y 30 detenidos.

Por EFE
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"La situación hoy ha sido pacífica. No hemos recibido informes de enfrentamientos. Los trabajadores intentaron reunirse en las calles de Narayanganj y Savar, (a las afueras de Daca) pero no les permitimos ocuparlas", indicó a EFE el jefe de la Policía Industrial, Gazi Jashim Uddin.

Jashim precisó que la Policía ha detenido a 30 personas en relación con los disturbios, incluidas cuatro este jueves. "Podría haber más detenidos por parte de las fuerzas policiales regulares, pero no tenemos esas cifras", aclaró.

Según el jefe policial, 70 fábricas en Savar, 50 en Gazipur y ocho en Narayanganj, los principales polos industriales de Bangladés, permanecieron cerradas hoy.

El directivo de una de las compañías afectadas, Columbia Garments Limited en Gazipur, Badiul Alam, aseguró a EFE que han "sufrido pérdidas significativas en los últimos días, sobre todo en horas de trabajo perdidas".

La Guardia Fronteriza de Bangladés (BGB, en inglés), una fuerza paramilitar que se ha unido a la Policía para mantener el orden público, informó de que mantiene desplegados 24 pelotones en los polos industriales del país.

El martes murió un trabajador de 35 años, empleado de la compañía Layla Styles Limited, tras ser atacado por un grupo de manifestantes mientras intentaba grabar las protestas. Falleció horas después a causa de sus heridas en un hospital de Daca.

El Ejecutivo del primer ministro, Tarique Rahman, se reunió el miércoles en una comisión salarial creada el pasado domingo para revisar las remuneraciones del sector y contemplar un posible aumento.

Los trabajadores reclaman elevar el salario mínimo mensual de las actuales 12.500 takas (unos 101 dólares) a 30.000 takas (unos 244 dólares).

"El salario que nos dan hace que vivir nos resulte difícil... no tenemos ningún ahorro. Por eso exigimos al menos 30.000 takas", explicó a EFE Farid Sheikh, un trabajador textil en Gazipur. "Esperamos que el Gobierno y los dueños de las fábricas acepten nuestra demanda y nos den la oportunidad de trabajar mejor", añadió.

La junta avanzó que pronto se anunciará una nueva estructura salarial para comenzar a percibir los sueldos revisados en diciembre.

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