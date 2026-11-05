Más de 600 migrantes llegan a las españolas islas Canarias en siete barcas desde África

Salvamento Marítimo desembarcó y rescató a estas personas, que venían desde diferentes países africanos, de las siete barcazas en las que viajaban hacia las islas españolas, situadas en el océano Atlántico.

La última de las embarcaciones fue vista sobre el mediodía del jueves en aguas próximas a El Hierro con 194 personas a bordo, entre ellas 16 mujeres y una niña.

Horas antes, rescataron cerca de la misma isla, que tiene poco más de 12.000 habitantes, a otro cayuco con 99 personas, entre ellas siete mujeres.

A la isla de La Gomera llegó una embarcación precaria con 80 personas a bordo, entre ellas tres menores, que fue localizada a cuatro kilómetros al sureste de la isla y socorrida por una embarcación de Salvamento Marítimo.

A la isla de Lanzarote, la segunda más cercana a las costas africanas, llegó en la madrugada una patera procedente del sur de Marruecos con 51 ocupantes, tres de ellos niños, que fue auxiliada.

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Y a la de Gran Canaria llegaron durante la madrugada otros dos cayucos con 73 y 39 ocupantes respectivamente, entre ellos trece mujeres y siete menores, que fueron socorridos también por Salvamento Marítimo.

En la noche del miércoles, llegó a El Hierro otra embarcación precaria que llevaba 92 personas a bordo, entre ellas varias mujeres y siete menores.

En la jornada de ayer, miércoles, llegaron únicamente a la isla de El Hierro 610 migrantes en siete embarcaciones precarias.

El número de migrantes que han llegado de forma irregular a España en lo que va de 2026 superó por primera vez las cifras de 2025 aun sin contar la crisis migratoria de julio en la ciudad de Ceuta, con un repunte de personas arribadas a las islas Canarias en octubre de 6.194 personas, según el último balance del ministerio del Interior publicado el martes.

Desde el pasado 1 de enero, llegaron a estas islas españolas 160 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, 71 menos que en 2025 a través de la conocida como 'ruta canaria', la más mortífera del mundo.

El de octubre fue un aumento muy importante, ya que llegaron de forma irregular más personas en este mes a las islas (6.194) que en todo el primer semestre del año (3.708).