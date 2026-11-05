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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 16:45

Más de 900 migrantes llegan a las españolas islas Canarias en menos de 24 horas

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Santa Cruz de Tenerife (España), 5 nov (EFE).- Un total de 901 migrantes, entre ellos al menos 25 menores, llegaron a las costas españolas de las islas de El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera, en el archipiélago canario, en menos de 24 horas, informaron fuentes de los equipos de emergencia locales a EFE.

Por EFE
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En los cinco días que van del mes de noviembre, más de 3.200 migrantes llegaron a bordo de 39 cayucos y pateras a las islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, casi tantas como las que lo hicieron de enero a junio.

Las cifras, puntualizan los servicios de emergencia, son puntuales porque todavía hay rescates en marcha.

Los datos muestran que solo a la isla de El Hierro llegaron en estos cinco días 2.300 personas en 26 cayucos, entre ellos 307 menores, de los que once son bebés.

Los 901 migrantes llegaron desde la noche del miércoles repartidos en nueve embarcaciones precarias desde distintos países de la costa oeste de África a esas cuatro islas españolas.

La última llegada se produjo en la tarde de hoy, jueves, cuando un barco de Salvamento Marítimo encontró a unos 30 kilómetros de la isla de El Hierro, que tiene poco más de 12.000 habitantes, un cayuco con 207 personas a bordo, entre ellas cuatro mujeres y dos menores.

Poco antes, la misma embarcación de rescate avistó y llevó hasta el puerto de la misma isla a otra embarcación con 66 personas, todos varones salvo dos menores.

Estas dos nuevas llegadas se suman a los 629 migrantes que habían sido desembarcados previamente en siete embarcaciones.

Salvamento Marítimo desembarcó y rescató a estas personas de las siete barcazas en las que viajaban hacia las islas españolas.

Una de las embarcaciones fue vista sobre el mediodía del jueves en aguas próximas a El Hierro con 194 personas a bordo, entre ellas 16 mujeres y una niña.

Horas antes, rescataron cerca de la misma isla a otro cayuco con 99 personas, entre ellas siete mujeres.

A la isla de La Gomera llegó una embarcación precaria con 80 personas a bordo, entre ellas tres menores, que fue localizada a cuatro kilómetros al sureste de la isla y socorrida por una embarcación de Salvamento Marítimo.

A la isla de Lanzarote, la segunda más cercana a las costas africanas, llegó en la madrugada una patera procedente del sur de Marruecos con 51 ocupantes, tres de ellos niños, que fue auxiliada por Salvamento.

Y a la isla de Gran Canaria llegaron durante la madrugada otros dos cayucos con 73 y 39 ocupantes respectivamente, entre ellos trece mujeres y siete menores, que fueron socorridos también.

En la noche del miércoles, llegó a El Hierro otra embarcación precaria que llevaba 92 personas a bordo, entre ellas varias mujeres y siete menores.

En la jornada de ayer, miércoles, llegaron únicamente a la isla de El Hierro 610 migrantes en siete embarcaciones precarias.

El número de migrantes arribados de forma irregular a España en lo que va de 2026 superó por primera vez las cifras de 2025 aun sin contar la crisis migratoria de julio en la ciudad de Ceuta, con un repunte de personas arribadas a las islas Canarias en octubre de 6.194 personas, según el último balance del ministerio del Interior publicado el martes.

 Desde el 1 de enero hasta la semana pasada, llegaron a estas islas españolas 160 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, 71 menos que en 2025 a través de la conocida como 'ruta canaria', la más mortífera del mundo.

El de octubre fue un aumento muy importante, ya que llegaron de forma irregular más personas en este mes a las islas (6.194, el 46 % del acumulado del año), que en todo el primer semestre del año (3.708).

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