Mauritania llama a prudencia en frontera del Sáhara Occidental y reafirma su neutralidad

Los prefectos (responsables administrativos) de las localidades de Chami y de Tmeimichatt, en el noroeste del país, instaron a los habitantes a evitar la línea fronteriza, según informó anoche la agencia de noticias independiente mauritana Alakhbar.

Las advertencias se producen después de que un veto cruzado de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU impidiera renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), que venció el 31 de octubre.

El proceso de liquidación de la Misión, desplegada en el territorio desde 1991, comenzó el pasado domingo.

El riesgo de inestabilidad afecta también a pescadores y buscadores de oro mauritanos que desarrollan sus actividades en las proximidades del territorio saharaui.

Un vecino de Nuadibú, ciudad mauritana en el norte del país pegada a la localidad saharaui de Laguera (en el extremo sur del Sáhara Occidental), dijo a EFE que la Marina Real habría endurecido sus intervenciones contra las embarcaciones de pesca clandestina presentes en las costas atlánticas de Laguera. EFE no pudo verificar estos hechos de manera independiente.

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El presidente de la Unión General de Buscadores de Oro de Mauritania, Mohamed Mahmoud Ould El Hacen, alertó recientemente a EFE sobre la utilización por parte de saharauis independentistas de vehículos similares a los empleados por los buscadores de oro y con matrículas mauritanas.

Esta práctica, advirtió, podría exponer a los mineros mauritanos a riesgos derivados de una posible confusión con combatientes.

Su denuncia se produjo después de un ataque con dron atribuido al Ejército marroquí contra dos vehículos en el sector de Garzerz, próximo a la frontera mauritana, que habría causado heridas a dos saharauis, según testimonios locales.

El portavoz del Gobierno mauritano, Mohamed Mohamed Abdallah Babana, afirmó este miércoles que su país mantiene "una neutralidad positiva" en el conflicto sobre la excolonia española.

"La posición constante de Mauritania en este conflicto es la neutralidad positiva total", declaró tras ser preguntado sobre su reacción tras el fin de la misión de la Minurso.

Babana aseguró que su país se considera "parte de la solución y no parte del problema".

En el último informe del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el Sáhara Occidental y las conversaciones celebradas en Madrid entre las partes, Mauritania planteó la necesidad de delimitar el trazado fronterizo con la localidad saharaui de Laguera.

El portavoz del Gobierno mauritano explicó el mes pasado que la iniciativa de su país pretendía prevenir posibles consecuencias en materia de seguridad, jurídicas y económicas, y precisó que no constituía una reivindicación territorial.

Para Jedna Deida, periodista, analista geopolítico y director de la publicación La Dépêche-Mauritanie, la propuesta responde a la necesidad de anticiparse a los desafíos que puedan surgir en un escenario posterior al conflicto.

Mauritania se retiró del conflicto del Sáhara Occidental en 1979, tras alcanzar un acuerdo con el Frente Polisario, apoyado por Argelia, que reclama un referéndum de autodeterminación con opción de independencia, frente a Marruecos, que administra el 80 % del territorio y que insiste en su plan de autonomía bajo su soberanía como solución al conflicto que se prolonga hace más de cinco décadas.

Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos, pendientes de descolonización.