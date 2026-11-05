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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:25

México asocia las redadas migratorias en EE.UU. con pérdida de voto latino de republicanos

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este jueves que las redadas migratorias y el racismo contra los latinos en Estados Unidos probablemente influyeron en el cambio de voto de esta comunidad hacia el Partido Demócrata en las elecciones intermedias del pasado martes.

Por EFE
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"Sí, es muy probable. No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria respondió así al ser cuestionada sobre la posible relación entre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los resultados electorales, que dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 17 mexicanos que han muerto en Estados Unidos durante operativos o bajo custodia del ICE desde 2025.

Sheinbaum señaló que algunos análisis apuntan a que votantes latinos, incluidos aquellos de origen mexicano, que respaldaron al presidente estadounidense, Donald Trump en 2024 optaron ahora por candidatos demócratas.

Las declaraciones se producen después de que una encuesta de la organización UnidosUS revelara que el 67 % de los votantes latinos apoyó a los demócratas en la Cámara de Representantes y que un 17 % de los hispanos que votaron por Trump en 2024 respaldó ahora a candidatos de ese partido.

Sin embargo, el sondeo identificó el costo de vida y la inflación como las principales preocupaciones de los votantes latinos, mencionadas por el 58 %, mientras que el 27 % señaló las políticas migratorias y la actuación del ICE.

El miércoles, Sheinbaum había destacado los triunfos de los demócratas de origen mexicano Xavier Becerra, elegido gobernador de California, y Gina Hinojosa, quien ganó la gubernatura de Texas, y afirmó que los resultados reflejaban un “sentimiento del pueblo” estadounidense.

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