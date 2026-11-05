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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:40

México decomisa más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a una persona

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- La Secretaría de Marina de México informó este jueves del decomiso de más de 1,1 toneladas de presunta cocaína en dos operaciones frente a las costas de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, en el océano Pacífico, en las que también fue detenida una persona.

Por EFE
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Los aseguramientos, realizados durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, permitieron localizar 32 bultos con un peso aproximado de 1.149 kilogramos, incluido el embalaje, de una sustancia con características similares a la cocaína.

En la primera operación, los agentes navales decomisaron 16 bultos con unos 629 kilogramos de presunta droga, mientras que en la segunda localizaron otros 16 paquetes con aproximadamente 520 kilogramos.

La Marina precisó que el peso definitivo de la sustancia está pendiente de confirmación por las autoridades ministeriales.

La persona detenida, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con los paquetes incautados, para la integración de las investigaciones correspondientes.

Según las estimaciones oficiales, ambos decomisos representan una afectación económica de 272,9 millones de pesos (unos 14,9 millones de dólares) para las organizaciones criminales.

La dependencia señaló que, desde el inicio del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, las autoridades mexicanas han asegurado más de 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, cifra a la que se incorporará el nuevo decomiso una vez confirmado su peso.

Las incautaciones se producen en una región utilizada por organizaciones criminales para el transporte de drogas procedentes de Sudamérica, a través de rutas marítimas del Pacífico que conectan con México y Centroamérica.

El pasado 12 de octubre, la Marina informó del decomiso de aproximadamente 1,27 toneladas de presunta cocaína y la detención de seis personas, cinco de ellas extranjeras, en una operación realizada en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos a unos 677 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca.

Previamente, el 28 de julio, las autoridades mexicanas habían asegurado otros 1.140 kilogramos de presunta cocaína frente a Chiapas, junto con una embarcación, combustible y equipos de localización.

Estos operativos se enmarcan en las acciones de vigilancia marítima de México contra el tráfico internacional de drogas, uno de los principales asuntos de cooperación y tensión en materia de seguridad con Estados Unidos.

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