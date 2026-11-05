México detiene a 32 personas en operativos contra la extorsión, narcotráfico y robo de gas

Entre los detenidos figura Luis Humberto Nava Flores, alias 'El Gigan', identificado como líder de la organización 'Empresa Los Gigan', presuntamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los principales grupos del narcotráfico mexicano.

Según las fuentes, esta organización operaba en la zona oriente de ambas entidades y estaría relacionada con extorsiones, venta de drogas, tráfico de armas, despojo de inmuebles y homicidios.

En los 21 operativos realizados contra esta estructura fueron detenidas 16 personas, incluidos dos integrantes de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

En otra operación, efectuada en Ecatepec, las autoridades arrestaron a cuatro presuntos integrantes de 'Los Manzanos', entre ellos su supuesto líder, Miguel Juárez Pérez, alias 'Miky Juárez', señalado por dirigir actividades de extorsión y narcotráfico bajo la fachada de un sindicato o grupo de choque.

Las fuerzas de seguridad también realizaron quince cateos en los municipios de Chimalhuacán y Ecatepec contra una presunta red dedicada a la extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de gas licuado de petróleo (LP).

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En estas acciones fueron detenidas doce personas, entre ellas Luis Gabriel Guzmán Manzano, alias 'El Pollo', identificado como responsable de coordinar las operaciones ilícitas.

En conjunto, las autoridades reportaron el decomiso de 178.780 litros de hidrocarburo, 52 vehículos, 22 pipas, 111 teléfonos celulares, 20 armas de fuego, cartuchos y drogas.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los operativos se realizaron en el marco de la estrategia federal contra la extorsión, uno de los delitos que afectan a comerciantes y empresas en México, y contra el comercio ilegal de combustibles, conocido como huachicol.