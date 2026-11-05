México impulsará la inversión y la reducción de tensiones en la cumbre APEC

“Que fortalezcamos la cooperación en materia de comercio y (en) materia de inversión y (que) reduzcamos las tensiones en el mundo, eso es lo que México quisiera, es lo que vamos a poner sobre la mesa”, explicó ante preguntas de EFE en el marco de su visita a Guadalajara (oeste de México) para recibir un premio de la industria del tequila.

Este jueves, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la cumbre de APEC (por sus siglas en inglés) que se realizará el 18 y 19 de noviembre y que reunirá a representantes de las 21 economías que integran el foro, entre ellas México, Estados Unidos y China.

La mandataria sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y buscará un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en lo que será su primer viaje al gigante asiático desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

En Guadalajara, Ebrard recordó que esta cumbre es de especial "relevancia" debido a que México será el anfitrión del foro en 2028.

Tras recibir un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en el marco del Día del Tequilero, Ebrard anunció que en 2027 México firmará un acuerdo con la India para disminuir el arancel comercial a las exportaciones de la bebida mexicana del tequila.

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Este acuerdo que avanzó en los últimos meses permitirá incrementar el volumen de ventas de la bebida en el país más poblado del mundo.

“Ya tenemos los términos de referencia. Ya se comprometió el ministro de Comercio (de la India) y mi contraparte a reducir ese arancel a niveles inferiores al ‘border’ (límite máximo legal) que le compran a Estados Unidos”, explicó.

Ebrard recibió el galardón ‘Ensueño’ por su labor en la promoción del distintivo ‘Hecho en México’ y su impulso a la industria tequilera dentro y fuera del país.