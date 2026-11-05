ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 22:40

México impulsará la inversión y la reducción de tensiones en la cumbre APEC

Imagen sin descripción

Guadalajara (México), 5 nov (EFE).- México llevará a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico una agenda para fortalecer el comercio, las inversiones y reducir las tensiones entre los 21 países miembros, dijo este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Que fortalezcamos la cooperación en materia de comercio y (en) materia de inversión y (que) reduzcamos las tensiones en el mundo, eso es lo que México quisiera, es lo que vamos a poner sobre la mesa”, explicó ante preguntas de EFE en el marco de su visita a Guadalajara (oeste de México) para recibir un premio de la industria del tequila.

Este jueves, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la cumbre de APEC (por sus siglas en inglés) que se realizará el 18 y 19 de noviembre y que reunirá a representantes de las 21 economías que integran el foro, entre ellas México, Estados Unidos y China.

La mandataria sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y buscará un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en lo que será su primer viaje al gigante asiático desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

En Guadalajara, Ebrard recordó que esta cumbre es de especial "relevancia" debido a que México será el anfitrión del foro en 2028.

Tras recibir un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en el marco del Día del Tequilero, Ebrard anunció que en 2027 México firmará un acuerdo con la India para disminuir el arancel comercial a las exportaciones de la bebida mexicana del tequila.

Este acuerdo que avanzó en los últimos meses permitirá incrementar el volumen de ventas de la bebida en el país más poblado del mundo.

“Ya tenemos los términos de referencia. Ya se comprometió el ministro de Comercio (de la India) y mi contraparte a reducir ese arancel a niveles inferiores al ‘border’ (límite máximo legal) que le compran a Estados Unidos”, explicó.

Ebrard recibió el galardón ‘Ensueño’ por su labor en la promoción del distintivo ‘Hecho en México’ y su impulso a la industria tequilera dentro y fuera del país.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
BCP inicia pago a ahorristas de Ueno Bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar