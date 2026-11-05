México ordena expedir pasaporte a sacerdote que denunció discriminación por su vestimenta

Velasco intervino en X, luego de que el sacerdote Alberto Medel denunciara que tuvo que quitarse su ropa religiosa frente a un policía para poder renovar el documento.

"He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte", indicó el canciller.

Además, Velasco aseguró que la Cancillería respeta la libertad religiosa y se comprometió a revisar la actuación de los funcionarios involucrados.

Previamente, Medel relató en su cuenta de X que acudió a renovar su pasaporte a una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Coyoacán, sur de Ciudad de México, donde le pidieron quitarse el traje eclesiástico para tomarle la fotografía.

El sacerdote se negó y, tras consultar con una supervisora, el personal accedió a fotografiarlo con su vestimenta religiosa, según Medel.

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Sin embargo, cuando esperaba recibir el documento, otra funcionaria se negó a entregárselo si no se tomaba nuevamente la foto sin las prendas eclesiásticas, agregó.

Según el cura, cuando pidió conocer el fundamento legal de la restricción, la funcionaria le mostró un reglamento interno que prohibía las fotografías con símbolos religiosos.

Medel defendió su derecho a vestir conforme a su religión y recordó que "recientemente se había promovido una ley para que las mujeres islámicas pudieras salir en sus identificaciones oficiales con el hijab".

También señaló que la Suprema Corte había reconocido el derecho de las personas religiosas a usar su vestimenta, siempre que el rostro fuera visible.

"Los sacerdotes católicos somos ciudadanos de segunda que, a causa de nuestra opción de fe, tenemos libertades y derechos restringidos", denunció.

Finalmente, el cura aseguró que terminó quitándose el traje para continuar con el trámite y reclamó que "el reglamento interno de ninguna secretaría puede estar por encima ni de la Constitución ni de los derechos" humamos.

El caso ocurre después de que la Suprema Corte determinara en diciembre de 2025 que las personas pueden utilizar vestimenta religiosa, como el hiyab o velo islámico, en las fotografías de sus pasaportes, siempre que no impida su correcta identificación.