Milei insta a Londres a respetar en Malvinas la ley que con tanta frecuencia recomienda

En su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, el mandatario subrayó que su gobierno hará valer "con toda la firmeza que permite la ley en el plano internacional" y a través de "medios pacíficos" los derechos de Argentina sobre las islas.

"Agradezco a los países de esta comunidad el respaldo del comunicado especial sobre la cuestión de las Islas Malvinas y el apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido", señaló Milei.

A su juicio, el Reino Unido abusa de "la situación de facto de su ocupación ilegal" al impulsar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en las aguas al norte de las Malvinas, otorgando licencias "ilegales" a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper.

"Esas actividades comprometen recursos naturales que pertenecen a los argentinos y contradicen la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se resuelve", consideró.

Por ello, explicó que su gobierno ha lanzado una estrategia que incluye una acción ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar para que se impida el inicio de la explotación de Sea Lion.

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Igualmente, dijo que ha activado procedimientos sancionatorios y presentado denuncias penales contra las compañías involucradas y sus directivos, así como que ha iniciado un arbitraje contra el Reino Unido conforme al anexo siete de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar relativo a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico suboccidental.

"Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo", añadió.

Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) los próximos 10 y 11 de noviembre sobre las medidas solicitadas por Buenos Aires respecto a la explotación del yacimiento de Sea Lion.

Milei aprovechó su presencia en Madrid para recordar que su país "heredó de España los títulos de soberanía sobre las Islas Malvinas" de acuerdo con el principio jurídico de 'uti possidetis iuris' (que se utilizó para regular las fronteras territoriales en los procesos de descolonización).