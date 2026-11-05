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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:10

Misión de la ONU en Líbano dice que se están valorando planes para cuando acabe su mandato

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Beirut, 5 nov (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) aseguró este jueves que el Consejo de Seguridad está valorando diferentes planes que se podrían activar en su área de operaciones cuando finalice el mandato de la fuerza el próximo 31 de diciembre, tras casi medio siglo de trabajo.

Por EFE
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"El Consejo de Seguridad está considerando opciones para el periodo después de que termine el mandato de la FINUL, incluyendo futuras vigilancias e informaciones desde la Línea Azul (frontera de facto). Las decisiones sobre cualquier arreglo futuro recaen sobre el Consejo de Seguridad", explicó la misión en un comunicado.

Los cascos azules recordaron que su mandato concluirá a finales de este año, cuando comenzará un proceso de repliegue gradual, pero afirmaron que hasta entonces continuarán con sus operaciones rutinarias, entre ellas el seguimiento de los desarrollos sobre el terreno y el apoyo al Ejército libanés.

La FINUL finalizará el próximo 31 de diciembre y sus más de 7.500 miembros llevarán a cabo un repliegue paulatino a lo largo de 2027, a consecuencia de una decisión tomada el pasado año por el Consejo de Seguridad de la ONU entre presiones de Estados Unidos (miembro permanente con derecho a veto) y su aliado Israel.

El Líbano ha pedido en diversas ocasiones la renovación de su mandato, especialmente necesario tras el último conflicto de este año entre el grupo chií libanés Hizbulá y las fuerzas israelíes, que todavía ocupan el sur del Líbano entre temores a nuevas rondas de enfrentamientos.

La semana pasada, el presidente libanés, Joseph Aoun, volvió a pedir la continuación de la FINUL o el establecimiento de una fuerza alternativa que se encargue de velar por la estabilidad en la región fronteriza con Israel, durante un encuentro con la ministra irlandesa de Exteriores, Helen McEntee.

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