Misión de la ONU en Líbano dice que se están valorando planes para cuando acabe su mandato

"El Consejo de Seguridad está considerando opciones para el periodo después de que termine el mandato de la FINUL, incluyendo futuras vigilancias e informaciones desde la Línea Azul (frontera de facto). Las decisiones sobre cualquier arreglo futuro recaen sobre el Consejo de Seguridad", explicó la misión en un comunicado.

Los cascos azules recordaron que su mandato concluirá a finales de este año, cuando comenzará un proceso de repliegue gradual, pero afirmaron que hasta entonces continuarán con sus operaciones rutinarias, entre ellas el seguimiento de los desarrollos sobre el terreno y el apoyo al Ejército libanés.

La FINUL finalizará el próximo 31 de diciembre y sus más de 7.500 miembros llevarán a cabo un repliegue paulatino a lo largo de 2027, a consecuencia de una decisión tomada el pasado año por el Consejo de Seguridad de la ONU entre presiones de Estados Unidos (miembro permanente con derecho a veto) y su aliado Israel.

El Líbano ha pedido en diversas ocasiones la renovación de su mandato, especialmente necesario tras el último conflicto de este año entre el grupo chií libanés Hizbulá y las fuerzas israelíes, que todavía ocupan el sur del Líbano entre temores a nuevas rondas de enfrentamientos.

La semana pasada, el presidente libanés, Joseph Aoun, volvió a pedir la continuación de la FINUL o el establecimiento de una fuerza alternativa que se encargue de velar por la estabilidad en la región fronteriza con Israel, durante un encuentro con la ministra irlandesa de Exteriores, Helen McEntee.