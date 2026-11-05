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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 07:45

MSF denuncia que unas 30.000 personas han enfermado por la falta de vacunas en Sudán

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El Cairo, 5 nov (EFE).- Cerca de 30.000 personas, en su inmensa mayoría niños menores de cinco años sin vacunar, han enfermado en la región sudanesa de Darfur en los últimos dos años debido a la interrupción masiva de las campañas de vacunación en medio de la guerra civil que asola al país.

Por EFE
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Así lo denunció este jueves la organización Médicos sin Fronteras (MSF) en un informe en el que culpa de esta crisis al colapso de los hospitales y al bloqueo burocrático de las autoridades, que impiden la entrada y el reparto de medicinas en el país.

Entre enero de 2024 y abril de 2026, los equipos de MSF atendieron a más de 28.000 pacientes con sarampión y cerca de 2.000 con tos ferina, enfermedades prevenibles con vacunas, solo en Darfur - región marcada por los combates entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) -.

Tres de cada cuatro infectados por sarampión no habían recibido ninguna dosis de vacuna y casi el 70 % eran niños menores de cinco años.

La situación en especialmente grave en Darfur Sur, donde solo entre enero y abril de este año se registraron 10.600 casos de sarampión, más que en todo el año anterior.

La organización alertó de que la situación se agrava porque estas infecciones se mezclan con la desnutrición y la malaria tras tres años de guerra, con 21 millones de personas sin acceso a un médico y casi cuatro de cada diez centros de salud cerrados.

A ello se suman las trabas administrativas de los grupos armados y los funcionarios locales, que retienen los permisos para importar y trasladar los fármacos, lo que rompe la cadena de frío necesaria para conservarlos y deja sin suministro a las zonas rurales.

"Atendemos todo el tiempo a niños con enfermedades que se habrían evitado con una simple inyección. Muchos llegan en estado crítico y ya no podemos salvarlos", afirmó el coordinador de emergencias de MSF en la zona, Sebastián Traficante.

Aunque algunas campañas de emergencia consiguieron frenar brotes puntuales, la organización insistió en que los parches no bastan y exigió a las partes en conflicto permitir el paso inmediato de los medicamentos, además de pedir fondos a la ONU para desplegar brigadas móviles en las zonas más remotas.

La guerra en Sudán enfrenta desde abril de 2023 al Ejército del país y a las FAR, sin visos de una salida política y con un país fracturado militarmente, donde las fuerzas armadas dominan el norte y el este, mientras que los paramilitares controlan gran parte del oeste, incluido casi todo Darfur.

El conflicto ha provocado decenas de miles de muertos y unos 14 millones de desplazados, de los cuales más de 8,5 millones siguen desarraigados dentro del país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en medio de una devastación que mantiene a más de la mitad de la población bajo la amenaza directa de la hambruna.

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