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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:30

Muere Elsa Pavón, la primera abuela de Plaza de Mayo que encontró a su nieta en Argentina

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La argentina Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y primera en recuperar a su nieta mediante un proceso judicial de restitución de identidad, falleció este jueves a los 90 años, según informó la Asociación Anahí, que presidía.

Por EFE
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"Nos duele contarles una noticia muy triste para nosotros, el fallecimiento de nuestra lúcida y sabia presidenta, la querida Elsa Pavón", anunció la entidad en un comunicado difundido en la red social Instagram, en el que destacó su trayectoria en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.

La vida de Pavón cambió el 18 de mayo de 1978, cuando su hija Mónica Grinspon, su yerno Claudio Logares y su nieta Paula, de 23 meses, fueron secuestrados en Montevideo, en el marco del Plan Cóndor, el mecanismo de coordinación represiva de las dictaduras entonces del Cono Sur.

Grinspon y Logares están desaparecidos desde entonces. La niña fue robada y entregada a un integrante de la Brigada de San Justo, según relató Pavón en la última entrevista que dio a EFE, en marzo pasado, con motivo del 50 aniversario del inicio de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

"Primero la busco en Uruguay, pero no la encuentro. Volví a Argentina, busqué en la capital, por los alrededores, hasta que decido venir a La Plata a hablar con los jueces de menores y me encuentro a la señora de Mariani y cuatro señoras más", recordó entonces sobre la búsqueda y en alusión a Isabel 'Chicha' Chorobik de Mariani, primera presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo.

Mariani también perdió a su nieta Clara Anahí, a quien nunca encontraron y de ahí el nombre de la asociación que Pavón presidió hasta hoy, cuando ha fallecido. Juntas impulsaron una lucha colectiva que dio origen a Abuelas de Plaza de Mayo, organización fundada en 1977.

En 1984, los análisis genéticos confirmaron el vínculo familiar y Paula fue a vivir con su abuela. El caso fue el primero resuelto a través de un método científico desarrollado para establecer vínculos genéticos cuando los padres estaban desaparecidos en Argentina.

Pavón continuó durante décadas la búsqueda de los hijos y nietos de otras abuelas desaparecidos, y participó como querellante en causas judiciales emblemáticas, entre ellas las vinculadas con el robo de menores y los crímenes del Plan Cóndor.

Desde 2025 integraba la Comisión Provincial por la Memoria y hasta casi el final de sus días continuaba recorriendo escuelas y bibliotecas para transmitir a las nuevas generaciones la historia de la dictadura.

"Con sus locros, su amor y sus lecturas agudas, fue y es sostén entre generaciones. Te amamos", expresó la Asociación Anahí en su despedida.

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