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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:20

Muere un policía jordano apuñalado en Amán en un ataque calificado de terrorista

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Amán, 5 nov (EFE).- La Dirección de Seguridad Pública jordana informó este jueves de que uno de sus agentes ha fallecido tras ser atacado con un arma blanca en Amán, en un ataque que "constituye un acto terrorista", confirmó en un comunicado recogido por la agencia nacional de noticias jordana, Petra.

Por EFE
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El portavoz del organismo lamentó "el martirio del cabo Jawad Ali Khalaf, quien perdió la vida en un cobarde acto terrorista" después de que un "atacante terrorista agrediera al mártir con un objeto punzante y también hiriera a un agente de patrulla durante la detención", añadió Petra.

La Dirección de Seguridad detalló que "el ataque terrorista ocurrió este jueves a las 12.20 horas" (09.20 GMT) cuando un individuo en la calle céntrica de Al Madina al Munawara "lanzó un ataque sorpresa contra un agente apuñalándolo con un objeto punzante".

"Una unidad de patrulla cercana intervino de inmediato, enfrentándose al terrorista, logrando controlar la situación y procediendo a su detención", señaló, y añadió que el agente a cargo de la patrulla sufrió una herida en el rostro durante el enfrentamiento.

El agente herido fue trasladado al hospital para recibir atención médica y, actualmente, se encuentra en estado estable, aseguró.

Los servicios de seguridad han iniciado una investigación sobre el autor y los hallazgos preliminares indican que éste "había planeado y tenido la intención de perpetrar dicho acto terrorista contra el personal de Seguridad Pública", afirmó el organismo.

Anteriormente, el canal estatal jordano Al Mamlaka había indicado que se "encontraron armas blancas y dos dagas en posesión del individuo que atacó al agente de seguridad".

Este ataque se produce después del atentado del pasado 23 de octubre contra una iglesia ortodoxa griega, en la provincia occidental de Karak, que dejó nueve muertos y alrededor de 40 heridos.

Por el ataque, la Fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania imputó el pasado martes siete delitos a las tres personas acusadas del atentado, entre ellos cargos por "asesinato mediante actos terroristas" y "posesión de armas".

El atentado contra la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, conmocionó a Jordania, donde este tipo de ataques son poco habituales y el país suele presentarse como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque la organización no ha reivindicado el atentado hasta el momento.

Poco después Jordania respondió al ataque con un bombardeo sobre territorio sirio, en lo que calificó como un campamento de terroristas y en los que dijo haber causado 20 muertos entre militantes del EI, si bien las autoridades de Damasco indicaron que los bombardeos dejaron 7 muertos, ente ellos tres niños.

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