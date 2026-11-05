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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:45

Muere un policía jordano en un ataque con arma blanca cuyos indicios apuntan a terrorismo

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Amán, 5 nov (EFE).- La Dirección de Seguridad Pública jordana informó este jueves de que uno de sus agentes ha fallecido tras ser atacado con un arma blanca en Amán, en un incidente en el que los primeros indicios apuntan a que se trata de un acto terrorista, indicó la televisión estatal jordana Al Mamlaka.

Por EFE
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El portavoz de la Dirección de Seguridad Pública indicó "que un miembro de las fuerzas de seguridad pública falleció este jueves tras ser atacado con un objeto punzante por un individuo" en una calle céntrica de la capital, recoge también la agencia nacional de noticias jordana, Petra.

Añadió que se ha puesto en marcha "una investigación sobre el incidente y confirmó que se ofrecerán más detalles a medida que estén disponibles".

Mientras, fuentes citadas por Al Mamlaka indicaron que "los indicios preliminares sugieren que el ataque con arma blanca contra el policía en la capital fue un acto terrorista".

Asimismo, aseguró que se "encontraron armas blancas y dos dagas en posesión del individuo que atacó al agente de seguridad".

La televisión estatal detalló que el agresor "fue neutralizado por otro agente tras un forcejeo", en el que "sufrió una herida leve".

"Tanto la víctima como el agresor fueron trasladados a un hospital", añadió Al Mamlaka.

Este ataque se produce después del atentado del pasado 23 de octubre contra una iglesia ortodoxa griega, en la provincia occidental de Karak, que dejó nueve muertos y alrededor de 40 heridos.

Por el ataque, la Fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania imputó el pasado martes siete delitos a las tres personas acusadas del atentado, entre ellos cargos por "asesinato mediante actos terroristas" y "posesión de armas".

El atentado contra la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, conmocionó a Jordania, donde este tipo de ataques son poco habituales y el país suele presentarse como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque la organización no ha reivindicado el atentado hasta el momento.

Poco después Jordania respondió al ataque con un bombardeo sobre territorio sirio, en lo que calificó como un campamento de terroristas y en los que dijo haber causado 20 muertos entre militantes del EI, si bien las autoridades de Damasco indicaron que los bombardeos dejaron 7 muertos, ente ellos tres niños.

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