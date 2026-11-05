Muere un soldado bangladesí en choque con traficantes cerca de campamento rohinyá

Según un comunicado del departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés), el Ejército y otras fuerzas de seguridad lanzaron una operación conjunta tras recibir información de inteligencia de que entre 15 y 16 traficantes armados mantenían como rehenes a unos 120 ciudadanos rohinyás y bangladesíes en una zona remota y montañosa del distrito de Cox's Bazar.

Los traficantes abrieron fuego al detectar a las fuerzas de seguridad, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

El soldado Titas Sheikh, de 27 años, recibió un disparo en el hombro izquierdo y sufrió una grave pérdida de sangre. Inicialmente fue atendido en un hospital cercano antes de ser trasladado al Hospital Militar Combinado (CMH) en Ramu, donde los médicos certificaron su muerte a la llegada.

Las fuerzas de seguridad recuperaron en el lugar de los hechos una pistola, un arma de fuego de fabricación local y munición, indicó el ISPR.

Durante la operación, cinco presuntos miembros de la red de traficantes fueron detenidos y 57 rehenes lograron ser rescatados.

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Bangladés acoge a cerca de 1,2 millones de refugiados rohinyás, cuyo limitado acceso a la educación, a medios de subsistencia y a vías de migración seguras aumenta su vulnerabilidad ante las redes de tráfico de personas.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), más de 6.500 refugiados rohinyás emprendieron peligrosos viajes por mar en 2025 con la ayuda de traficantes, de los cuales se estima que unos 900 perdieron la vida en el intento.