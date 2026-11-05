ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:00

Muere un soldado bangladesí en choque con traficantes cerca de campamento rohinyá

Imagen sin descripción

Daca, 6 nov (EFE).- Un soldado del Ejército de Bangladés murió en un intercambio de disparos con presuntos traficantes de personas cerca de un campamento de refugiados rohinyás en el sureste del país, informaron este jueves las autoridades.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según un comunicado del departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés), el Ejército y otras fuerzas de seguridad lanzaron una operación conjunta tras recibir información de inteligencia de que entre 15 y 16 traficantes armados mantenían como rehenes a unos 120 ciudadanos rohinyás y bangladesíes en una zona remota y montañosa del distrito de Cox's Bazar.

Los traficantes abrieron fuego al detectar a las fuerzas de seguridad, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

El soldado Titas Sheikh, de 27 años, recibió un disparo en el hombro izquierdo y sufrió una grave pérdida de sangre. Inicialmente fue atendido en un hospital cercano antes de ser trasladado al Hospital Militar Combinado (CMH) en Ramu, donde los médicos certificaron su muerte a la llegada.

Las fuerzas de seguridad recuperaron en el lugar de los hechos una pistola, un arma de fuego de fabricación local y munición, indicó el ISPR.

Durante la operación, cinco presuntos miembros de la red de traficantes fueron detenidos y 57 rehenes lograron ser rescatados.

Bangladés acoge a cerca de 1,2 millones de refugiados rohinyás, cuyo limitado acceso a la educación, a medios de subsistencia y a vías de migración seguras aumenta su vulnerabilidad ante las redes de tráfico de personas.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), más de 6.500 refugiados rohinyás emprendieron peligrosos viajes por mar en 2025 con la ayuda de traficantes, de los cuales se estima que unos 900 perdieron la vida en el intento.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar