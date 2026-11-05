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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:05

Músico mexicano recibirá 200.000 dólares tras ser atacado por un perro policial en EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Un jurado de Colorado (EE.UU.) concedió una indemnización de 200.000 dólares al músico mexicano Salvador Alonso Guerrero-Salmerón, quien fue atacado en 2023 por un perro policial durante un operativo en Aurora, al este de Denver, y determinó que dos agentes vulneraron sus derechos.

Por EFE
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El jurado del condado de Arapahoe concluyó esta semana que Robert Wong, responsable del perro, incurrió en un uso excesivo de la fuerza, mientras que Grant Peet fue responsable de un procesamiento malicioso contra el músico mexicano.

Además, impuso daños punitivos contra Peet y eximió de responsabilidad a los otros dos agentes demandados, Oscar Pena y Jeremiah Miles.

Los abogados del músico, Joshua Landy y Luke McConnell, destacaron que el fallo reconoce tanto la agresión como el procedimiento judicial injustificado que afrontó su cliente.

"Lo que hace que este veredicto sea especialmente significativo es que el jurado no se limitó a determinar que hubo uso excesivo de la fuerza. El jurado también concluyó que un agente procesó maliciosamente a un hombre inocente e impuso una indemnización punitiva por esa conducta", señalaron en un comunicado.

El ataque ocurrió en marzo de 2023, cuando un equipo de operaciones especiales (SWAT) ingresó en una vivienda para detener a otro inquilino, sin relación con Guerrero-Salmerón.

El mexicano, quien tenía visa de turista, alquilaba una habitación mientras promocionaba su grupo musical y realizaba presentaciones en Estados Unidos.

Guerrero-Salmerón no habla inglés y, según sus abogados, no comprendió las advertencias de los agentes, quienes anunciaban por altavoz la presencia del animal en un español deficiente y pronunciaban "pedo" en lugar de "perro".

El músico creyó que unos delincuentes habían entrado en la propiedad y pidió ayuda por mensaje de texto a la propietaria.

Los agentes derribaron la puerta de su habitación y el perro lo mordió en un brazo. Según la demanda, estaba desarmado y sostenía sus documentos de identificación.

Posteriormente, el mexicano fue detenido por desobedecer una orden policial, pero ese cargo fue retirado.

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