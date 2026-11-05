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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:35

Nasdaq se desploma y el Dow Jones pierde más de 1.000 puntos ante ventas de acciones de IA

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Nueva York, 5 nov (EFE).- El índice tecnológico de Wall Street, Nasdaq, se desplomaba este jueves un 5 %, y el principal indicador de la Bolsa, el Dow Jones de Industriales, perdía más de 1.000 puntos a medida que los inversores se alejan de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Por EFE
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A las 11:00 hora local (15.00 GMT), los títulos del Dow Jones restaban un 2,07 %, hasta los 52.253 puntos; el selectivo S&P 500 cedía un 3,24 %, hasta los 7.439 enteros, y el tecnológico Nasdaq se dejaba 1.284 unidades, hasta las 24.452.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, se hundieron por segundo día consecutivo.

Los títulos de las empresas de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial como AMD restaban un 15,82 %, los de Micron un 15,64 %, los de Marvell Technology un 13,66 % y los de Intel un 8,43 %.

Por su parte, Nvidia, la compañía estrella de la IA, restaba un 7,79 % y las de Broadcom un 7,75 %.

También se hundieron las de fabricantes y proveedores como SK Hynix y TSMC, que perdieron un 11,66 % y un 8,59 %, respectivamente.

Los inversores vendieron las acciones relacionadas con la IA tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato del martes.

El Partido Demócrata controlará a partir de enero la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado, además de importantes gobernaciones como la de Texas.

Los demócratas han apostado por regular el desarrollo de la IA y han defendido una postura crítica contra la proliferación de los centros de datos, frente a la visión del presidente, Donald Trump, que aboga por no frenar la tecnología para ganar la carrera a China.

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, uno de los estados más importantes para los centros de datos de IA, apuesta por una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos y eliminar subvenciones y ventajas fiscales para sus promotores.

Las victorias de Amy Acton, en Ohio, y Keisha Lance Bottoms, en Georgia, también podrían amenazar el desarrollo de la IA.

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