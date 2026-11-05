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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:20

Neerlandesa KLM anuncia una reestructuración que afectará unos 5.000 puestos de trabajo

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La Haya, 5 nov (EFE).- La aerolínea neerlandesa KLM anunció este jueves una reestructuración que afectará a unos 5.000 puestos de trabajo y reducirá su plantilla cerca de un 15%, como parte de un plan para recortar costes y mejorar su situación financiera, pese al aumento de sus beneficios en los últimos meses.

Por EFE
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“La continuidad de KLM no está garantizada”, advirtió su consejera delegada, Marjan Rintel, quien señaló que la subida del precio del combustible, la inestabilidad internacional y los elevados costes de funcionamiento obligan a tomar decisiones “drásticas y, en ocasiones, dolorosas”.

Rintel reconoció que los cambios afectarán a trabajadores que "llevan toda su vida" en la compañía, pero defendió que “no hacer nada tendría consecuencias mucho más dolorosas, tanto para el empleo como para la conexión" de Países Bajos con el mundo.

KLM espera que los cambios puedan llevarse a cabo mediante jubilaciones, salidas voluntarias y recolocaciones dentro de la empresa.

La compañía explicó que 1.250 puestos de su servicio de catering ya se gestionan en colaboración con la empresa Gategroup, mientras que otros 800 empleos de servicios de tierra pasarán a empresas externas.

Además, trasladará 2.000 puestos al grupo Air France-KLM, al que pertenece, y prevé reducir otros 1.000 mediante cambios en la organización del trabajo.

La reestructuración también contempla cambios en las condiciones laborales, una mayor colaboración con otras empresas y un aumento de la productividad de al menos el 8 % para 2028, acompañado de subidas salariales muy moderadas.

El anuncio llega pese a que KLM mejoró sus resultados en el tercer trimestre de 2026, con un beneficio operativo de 458 millones de euros, 106 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que explica “unos mayores ingresos por la venta de billetes y al ahorro de costes”.

En los primeros nueve meses del año, el beneficio operativo alcanzó los 526 millones de euros, frente a los 328 millones de 2025, mientras que los ingresos crecieron más de un 9%, hasta los 10.900 millones de euros.

Sin embargo, la aerolínea considera que estos resultados siguen siendo insuficientes para afrontar sus costes y financiar las inversiones necesarias, y su objetivo es aumentar el resultado operativo anual hasta situarlo entre 1.000 y 1.400 millones de euros.

Entre las medidas anunciadas también figura la renovación de su flota europea, con más aviones pequeños para adaptar mejor los vuelos a la demanda y la retirada progresiva de los Boeing 737 y Embraer E190.

KLM, que opera vuelos directos a 160 destinos desde el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, también pretende simplificar su organización y reforzar su posición dentro del grupo Air France-KLM.

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