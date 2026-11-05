Nueva serie de Netflix revive heridas de la tragedia del Palacio de Justicia en Colombia

"Esto es un hecho que pasó en Colombia, pero cosas así han pasado a nivel mundial, y el manejo que se ha dado para mí no ha sido el correcto", señala la actriz Nicole Santamaría, quien interpreta a la exfiscal Ángela María Buitrago, la jurista que dos décadas después de los hechos encabezó investigaciones sobre las desapariciones y la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas en la retoma.

Producida por Dynamo, la serie recrea el asalto de la guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia, en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde más de 300 personas fueron tomadas como rehenes, y la posterior operación del Ejército para recuperar el edificio, un episodio cuyas consecuencias siguen sin esclarecerse plenamente más de cuatro décadas después.

La producción, que se estrena este viernes, aborda la muerte en estos hechos de al menos 94 personas y la desaparición de una docena más, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares, así como la búsqueda de Justicia emprendida durante más de dos décadas por los familiares de las víctimas.

"Es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Estamos contando una historia que pasó en Colombia, que nos pertenece a nosotros, pero que es importante que en el mundo entero la vean, para que no solamente se cuestionen qué pasó en el país, sino qué está pasando en la humanidad", agrega Santamaría.

Para el actor Santiago Alarcón, que interpreta al magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema en ese entonces y quien murió durante la retoma, la serie puede contribuir a la construcción de la memoria histórica si consigue que los espectadores vayan más allá de la ficción y busquen información sobre lo sucedido.

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Considera que la producción no pretende presentar una versión definitiva de los hechos ni establecer una verdad histórica, sino narrar un episodio del país desde el lenguaje audiovisual e incentivar nuevas preguntas.

Esta invitación, explica, es que después de verla los colombianos se interesen por investigar qué ocurrió realmente en el Palacio de Justicia y contribuyan a mantener abierta la conversación sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de Colombia.

Esa aproximación también puede ser importante para las nuevas generaciones, que no vivieron los acontecimientos y cuyo conocimiento depende, en buena medida, de lo aprendido en las aulas, los documentales y los relatos de quienes los vivieron.

El actor Jacobo Millán, que interpreta al soldado Santiago Álvarez, considera que la producción puede ayudar a que el episodio vuelva a estar presente en las conversaciones de los jóvenes, pues durante su propia investigación encontró que varios de sus conocidos no tenían información detallada sobre lo sucedido.

"Tenemos que conocer más a fondo este suceso, ya que es un momento histórico del país y realmente no tenemos mucha información en el colegio, no nos dan una información tan profunda", afirma el joven actor.

Robinson Díaz, que personifica al entonces presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986), reconoce que representar a personajes vinculados con un episodio de semejante dimensión histórica supuso un desafío tanto profesional como humano.

En su caso, explica, el reto consistió en aproximarse al personaje sin juzgarlo, tratando de comprender sus decisiones y contradicciones. El actor subraya que, aunque está basada en hechos reales, "la producción es una obra de ficción que busca también emocionar al espectador".

Díaz considera que la serie puede generar reacciones distintas entre los públicos internacionales, que se acercarán a los acontecimientos desde experiencias y contextos diferentes a los de los colombianos.

El actor destaca, además, el nivel de las producciones audiovisuales colombianas y el talento de sus profesionales, y expresa su orgullo por participar en una apuesta que, a su juicio, demuestra la capacidad de la industria nacional para competir internacionalmente.