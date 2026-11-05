Nuevas amenazas falsas de bomba a vuelos con destino Bulgaria, uno de ellos desde Madrid

Los vuelos desde Madrid y Copenhague aterrizaron a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. Los aparatos fueron desviados a zonas apartadas, se evacuó a los pasajeros, cuyo equipaje fue inspeccionado, y se procedió al registro de los aviones.

El vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, y fue sometido allí a los mismos protocolos de seguridad.

Todos los vuelos eran de la aerolínea Ryanair.

El pasado martes una serie de falsas amenazas de bomba afectó a siete aviones en cuatro países, dos de ellos en el aeropuerto de Sofía, la capital búlgara.

En todos los cazos las amenazas se realizaron mediante correos electrónicos dirigidos a diversas instituciones.