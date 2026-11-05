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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:15

ONU urge evitar que la guerra de Sudán arrastre al territorio disputado con Sudán del Sur

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Naciones Unidas, 5 nov (EFE).- El enviado especial de la ONU para el Cuerno de África, Guang Cong, urgió este jueves a evitar que la guerra civil en Sudán arrastre a Abyei, el territorio con estatus administrativo especial que Sudán se disputa con Sudán del Sur.

Por EFE
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"Existe una necesidad urgente de redoblar nuestros esfuerzos diplomáticos colectivos para proteger a Abyei de quedar plenamente absorbido por la dinámica del conflicto en Sudán", aseguró Cong en una sesión del Consejo de Seguridad sobre el territorio especial.

Abyei, situado en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur, permanece en disputa desde la independencia sursudanesa en 2011 a la espera de que se celebre un referéndum.

Desde ese año, la ONU desplegó a la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (Unisfa, por sus siglas en inglés) para proteger a la población civil y contribuir a mantener la seguridad.

El enviado especial apostó por tratar de proteger el diálogo reactivado entre ambos países, que tiene previsto celebrar una nueva ronda de negociaciones la próxima semana.

Cong señaló los ataques con drones del 19 de octubre contra el mercado de Amiet (Abyei) como una consecuencia del desbordamiento de la guerra sudanesa y los describió como uno de los episodios más mortíferos de la historia del territorio.

El diplomático chino alertó que los movimientos de fuerzas de ambos países amenazan los esfuerzos de Naciones Unidas por mantener su condición de zona desmilitarizada.

Por su parte, el responsable de las operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, condenó los ataques que dejaron al menos 30 muertos y unos 59 heridos.

"Estos incidentes ponen de relieve la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad, el conocimiento de la situación y las capacidades de protección de la fuerza de UNISFA, también frente a las nuevas amenazas aéreas", señaló Lacroix.

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