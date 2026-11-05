París afronta nuevas protestas con comercios parapetados tras planchas de conglomerado

El pasado 17 de octubre marcó un antes y un después para los comercios de las calles del centro de París. Sus escaparates, seña de identidad de la llamada 'ciudad de la luz' se han visto obligados a esconderse tras paneles de conglomerado que opacan la originalidad y el diseño de las vitrinas de las boutiques de la ciudad.

Los grandes bancos, las empresas multinacionales e incluso los comercios más locales continúan blindados a la espera de lo que pueda ocurrir durante esta jornada y con el recorrido que pueda tener este movimiento de protestas aún en el tiempo.

La participación en las manifestaciones del 24 y 31 de octubre registró una tendencia a la baja, según las autoridades, que lograron, sobre todo, poner freno a la violencia extrema, destrozos y saqueos del funesto 17 de octubre, cuyas imágenes de destrucción y pillajes dieron la vuelta al mundo.

Sin embargo, los comerciantes del centro de París permanecen reacios a bajar la guardia hasta observar lo que pueda suceder durante este jueves.

"Llevamos dos semanas con las protecciones pero esperemos que la semana que viene ya podamos quitarlas", explica a EFE el dueño de una óptica del centro de París que lleva dos fines de semana consecutivos cerrados debido a las movilizaciones.

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"Si no hay escaparates, no hay visibilidad", añade.

Además, la dueña de una tienda de marroquinería cuenta a EFE que vive con miedo todos los fines de semana desde el pasado 17 de octubre y evita mencionar su establecimiento o ser grabada por temor a que los manifestantes más violentos vandalicen su comercio.

Para mitigar las pérdidas, el ministro de Comercio francés, Serge Pepin, anunció el pasado lunes que las prefecturas de París podrían autorizar la apertura de los comercios durante tres domingos de aquí a Navidades.

Una iniciativa que cuenta con el beneplácito de la red de las Cámaras de Comercio e Industria (CCI) de Francia, que aboga por la ampliación a todos los domingos de noviembre y diciembre, pero los sindicatos y comerciantes muestran su desagrado.

La dueña del comercio de marroquinería relata que pese a haber sufrido unas pérdidas de casi un 50 %, ya que los sábados son el día que más venden, no contempla abrir los domingos porque implica contratar a más empleados.

Esto mismo comparte el dueño de la óptica, que tacha de "broma" la iniciativa propuesta por el Gobierno.

Las protestas sociales que empezaron con movilizaciones estudiantiles en septiembre, han marcado el otoño en Francia, y se desconoce aún el impacto que puedan tener en el turismo.

Por lo pronto, las reservas de hoteles para final de año en París muestran cifras por debajo de las registradas en las mismas fechas de 2025, al igual que se espera una caída de las llegadas aéreas internacionales, pero el sector todavía mantiene la previsión de cerrar el año con 40 millones de visitantes.

Los dueños de los establecimientos a los que EFE tuvo acceso, notan esta bajada en el número de extranjeros ya que son un sector del mercado importante para los comercios que se sitúan en las avenidas más céntricas de París.

"Es triste" afirma el dueño de la óptica y añade que "veremos en un mes o dos las consecuencias pero ya se ha notado una bajada en la frecuencia de personas".

A la salida del Louvre, turistas y locales que se desplazan por la avenida de la Ópera ya no solo observan escaparates blindados, sino que algunos tablones de madera se vieron vandalizados con pintadas que deletrean "Remigration", un concepto de la extrema derecha más radical que defiende la expulsión a gran escala de los extranjeros

Para frenar estas pintadas, el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, anunció una denuncia judicial contra los autores de dichas pintadas, especialmente graves tras el atentado racista de Trappes, a las afueras de la capital, que terminó con la muerte de un joven y con otras siete personas heridas.