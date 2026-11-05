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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 20:20

Parlamento nombra a embajador de Venezuela en Guyana, país con el que disputa el Esequibo

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Caracas, 5 nov (EFE).- El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, designó este jueves a Alexander Yánez, en sustitución de Carlos Amador Pérez Silva, como nuevo embajador en Guyana, país con el que Venezuela disputa el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en minerales y petróleo.

Por EFE
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Fue embajador en Perú y Bolivia, vicecanciller para América Latina y el Caribe y viceministro para Temas Multilaterales, así como representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, señaló el diputado chavista Gilberto Giménez en sesión legislativa.

Ahora, prosiguió, irá a un país "altamente sensible y de gran importancia geoestratégica e histórica", con unas relaciones bilaterales "signadas por una controversia de orden territorial".

Según el legislador, el diplomático presentó un plan de trabajo enfocado en llevar las relaciones con Guyana "más allá de la conflictividad territorial" y para buscar espacios de cooperación en áreas como economía, comercio, cultura e incluso energía.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica y que Venezuela declaró nulo en 1962.

En 2018, Guyana presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de las Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Guyana sostiene que el proceso judicial en la CIJ es la única vía legítima para resolver la disputa por esta región, pero Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal y ha reafirmado que no reconocerá la decisión en torno al Esequibo.

En septiembre pasado, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a Venezuela a cumplir el próximo fallo de la CIJ sobre el Esequibo "de acuerdo con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas", durante su discurso ante la Asamblea General de la organización internacional.

Además, aseguró que el Laudo Arbitral de 1899 determinó "la solución completa, perfecta y final" de la frontera, pero Venezuela afirma que la única vía para "alcanzar una solución mutuamente aceptable" es mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció la creación de una comisión para resolver la disputa.

Por su parte, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió los "históricos derechos" de su país sobre la región del Esequibo y llamó a Guyana a "volver a las negociaciones" para resolver la disputa.

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