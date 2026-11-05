Paz: Los pueblos iberoamericanos no necesitan pensar igual. Necesitan que actuemos juntos

"Así como Bolivia no sería la misma sin España, y España tampoco sería la misma sin Bolivia, sucede lo mismo con Europa, que no sería la misma sin Iberoamérica, ni ésta sin Europa. Los unos somos parte de la historia de los otros y esto tiene un significado indiscutible. Nuestro destino nunca ha sido ajeno al destino de los demás", arrancó Paz su discurso de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

Ante representantes de los otros veintiún países iberoamericanos reunidos en el foro, Paz expuso que, sin embargo, a veces pareciera que Iberoamérica "no llega a ser solo una palabra", sino que "pareciera que fuera Ibero y América".

"A veces viven demasiado lejos una de la otra", lamentó, poniendo como ejemplo al "joven que encuentra dificultades para estudiar al otro lado del Atlántico por un visado" o al "emprendedor que descubre que comerciar entre países con tanta historia compartida todavía puede ser extraordinariamente difícil".

"¿De qué sirve sabernos tan cerca en la historia si continuamos tan distantes al momento de aprovechar las oportunidades?", se preguntó el presidente boliviano.

Como muchos de los oradores en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, Paz echó la vista atrás, a la primera cumbre, celebrada en Guadalajara (México) en 1991.

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Aquella cumbre "tuvo algo extraordinario: el encuentro como solución", puso en valor Paz, y recordó que en aquella ocasión ya se habló de la "derrota tecnológica" por parte de Europa y América Latina, algo que hoy en día, dijo, sigue vigente.

Consideró Paz que "en la construcción de esta Iberoamérica más abierta, más plural y constructiva entre partes, la tecnología es parte del nuevo encuentro y la tecnología debe darse como un punto fundamental para encontrarnos entre nuestras naciones".

"Nuestros pueblos no necesitan pensar igual. Lo que necesitan es que seamos capaces de actuar juntos. Aquella generación de Guadalajara tuvo el valor de crear esta comunidad. La nuestra tiene la obligación de devolverle causas comunes para responder a desafíos globales, geopolíticos y geoeconómicos de nuestro tiempo", recalcó.

Paz también hizo durante su intervención una declaración de intenciones al exponer que Bolivia contribuyó "durante siglos" a "transformar la economía del mundo": "La plata de Potosí llegó a España, recorrió Europa y alcanzó Asia. Hoy Bolivia es un país que aporta riqueza para que otros construyan su futuro. Y ese futuro también lo quiere Bolivia".

Y se detuvo también en la diversidad de las gentes de Bolivia, una diversidad que es "parte" de la "fortaleza" del país, al igual que es "parte de la fortaleza que construye Iberoamérica".

Además, al incidir en la "dura lucha" contra el crimen organizado que emprende Bolivia, Paz propuso "generar un centro iberoamericano del pensamiento estratégico y de seguridad" en su país.

"Tenemos infraestructuras, tenemos el espacio y queremos que donde antes era una infraestructura vinculada a UNASUR, hoy sea una infraestructura vinculada al pensamiento iberoamericano y el desarrollo de la seguridad", puso Paz encima de la mesa de la XXX Cumbre Iberoamericana.