Periodistas de Europa y Latinoamérica dicen en México que sin feminismo no hay periodismo

"Solo hay un periodismo y es el periodismo feminista, porque lo otro, lo que conocemos fuera de ese periodismo, es información sesgada", exclamó la periodista española Macarena Baena, responsable de Efeminista, la web de Igualdad de EFE, durante el primer Encuentro Internacional de Medios Feministas celebrado el 4 y 5 de noviembre en la capital mexicana.

El panel, titulado 'Agendas para el futuro', fue el último del encuentro organizado por Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en alianza con la Unesco y la Fundación Heinrich Böll, y contó con la participación de representantes de medios feministas de México, Ecuador, Brasil, Colombia, Honduras y Costa Rica.

Durante charlas y talleres se abordaron los retos que afronta el periodismo feminista, entre ellos la violencia contra quienes lo ejercen, la precarización y la desigualdad de las condiciones laborales, así como la invisibilización de las informaciones con enfoque de género por parte de los algoritmos.

"Nuestra comunidad crece, pero necesitamos llegar fuera de ella. Antes hablábamos de la necesidad de que las y los periodistas tuviéramos formación en perspectiva de género; yo voy un paso más allá, y es que tiene que ser obligatorio", afirmó Baena, quien destacó la importancia de acompañar estas acciones con una educación que incorpore esta perspectiva desde una "edad muy temprana".

La responsable de Efeminista aseguró que la agenda feminista debe incorporarse de manera transversal en las redacciones, pues, recordó, no se pueden cubrir noticias económicas, de desempleo, justicia o política sin identificar el "machismo" y el "patriarcado" imperantes en el sistema.

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El encuentro también contó con un primer panel en el que las ponentes debatieron sobre las vías para impulsar un nuevo "ciberfeminismo" que contrarreste el relato controlado por los "movimientos de ultraderecha" y las grandes empresas tecnológicas, cuyos algoritmos "invisibilizan" el trabajo periodístico con enfoque feminista.

"Son los gigantes tecnológicos: Google, OpenAI, incluso Anthropic, quienes están atacando las agendas de los medios de comunicación en estos momentos", exclamó la periodista española Montserrat Boix Piqué, de Mujeres en la red.

La mesa, integrada también por Amary Santiago Torres, cofundadora del medio digital Todas, de Puerto Rico, y Emma Ramos Orellano, directora de La Antígona, de Perú, abordó el vínculo entre la misoginia y el discurso ultraderechista, la desinformación digital y cómo la reelección de Lula da Silva en Brasil demuestra que es posible "contrarrestar las tendencias" y la emotividad en redes sociales con información.

Asimismo, Boix Piqué explicó que el objetivo de asesores de políticos de ultraderecha no es meramente "ganar elecciones con números", sino librar la batalla en el "relato cultural" mediante la creación de supuestos medios digitales dedicados a difundir noticias falsas.

"Ahí, el periodismo feminista puede hacer un papel clave y estratégico, no solamente para frenar esta ultraderecha, sino también para la defensa de las democracias", destacó.

Las periodistas apostaron por la "recuperación del ciberfeminismo" adaptado a las nuevas tecnologías, a través del desarrollo de espacios web que integren los grandes modelos de lenguaje (LLM, en inglés).

Así, afirmó, Boix Piqué, los contenidos con enfoque de género serán "absorbidos" por las inteligencias artificiales y seremos parte del "relato colectivo".