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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 21:00

Perú aprueba gestión ambiental para construir nuevo terminal portuario en el sur del país

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Lima, 5 nov (EFE).- Las autoridades de Perú aprobaron los instrumentos de gestión ambiental para la construcción del nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, con lo que se alcanzó "un importante hito" para avanzar en la ejecución de un proyecto en el que se planea invertir más de 400 millones de dólares, informaron este jueves fuentes oficiales.

Por EFE
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que los instrumentos fueron aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

La decisión comprendió la certificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y la conformidad de tres Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), lo que "refleja el avance técnico del proyecto y la incorporación de mejoras a su ingeniería, bajo el cumplimiento de la normativa ambiental vigente", anotó la agencia.

También se establecieron las medidas de prevención, control y mitigación de posibles impactos sobre el entorno marino y terrestre, con lo que se garantiza que el desarrollo de la infraestructura considere la protección del medio ambiente.

"Este avance representa un paso importante para concretar un terminal portuario moderno y eficiente, que contribuirá a fortalecer la infraestructura logística y comercial del sur peruano", remarcó Proinversión.

El pasado 24 de septiembre, la minera china Shougang Hierro Perú firmó un convenio con Proinversión para facilitar la entrega del terreno para la construcción del terminal portuario a la concesionaria del proyecto, San Juan Port.

Este acuerdo fue considerado un paso decisivo para reactivar una inversión de 404,8 millones de dólares y concretar una nueva conexión logística para el sur del país, dado que Shougang se comprometió a no ejercer ni oponer derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área del proyecto.

El contrato de concesión con San Juan Port, perteneciente al grupo chino Jinzhao, se firmó el pasado 31 de marzo, pero quedó suspendido el 16 de abril debido al impedimento para entregar el área del proyecto.

Al respecto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, señaló que la firma del convenio con Shougang era un paso decisivo para impulsar la inversión y avanzar hacia la ejecución del nuevo terminal, que se considera que beneficiará a 29 provincias y 280 distritos de las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco.

El proyecto contempla un fondo social equivalente al 3 % de sus ingresos brutos, destinado a actividades sociales en el distrito de Marcona y la provincia de Nazca, en la región Ica, donde se desarrollará.

La obra tendrá dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para atender carga a granel, carga general y contenedores, además de facilitar la salida logística de proyectos mineros del sur del país y contribuir a generar empleo durante su construcción y operación.

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