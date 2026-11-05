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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 21:05

Perú destruye más de 5.300 armas de fuego incautadas en operativos contra la criminalidad

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Lima, 5 nov (EFE).- El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron este jueves la destrucción de 5.384 armas de fuego que fueron incautadas en operativos realizados en diferentes regiones del país, con el objetivo de evitar que regresen al circuito criminal y cuyo material fundido será reutilizado para construir juegos para parques infantiles.

Por EFE
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"Estamos dando un paso muy importante en la lucha contra la delincuencia, se están dejando mas de 5.300 armas fuera de la circulación perversa y miserable de la criminalidad", señaló el ministro del Interior, César Astudillo, durante una ceremonia en la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la PNP.

En presencia de autoridades policiales y del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarró, el ministro detalló que las miles de armas serán destruidas en una siderúrgica y se convertirán en materiales metálicos que serán utilizados para construir juegos de exterior para colegios y parques infantiles.

"No basta con incautar el arma, hay que garantizar que nunca más vuelva a las calles, y la mejor manera de evitar el mercado negro y las mafias es destruirlas", remarcó al indicar que estos bienes no pueden ser recuperados para la sociedad, ya que no son requeridos por la PNP ni por las Fuerzas Armadas.

Astudillo sostuvo que esta acción forma parte de la estrategia implementada por su ministerio de "anticiparse al crimen".

Según la información oficial, 2.708 de las armas de fuego fueron incautadas en la región de Lima, 790 en el norte del país, 1.219 en el sur, 502 en el oriente y 165 en el centro.

Por su parte, Navarro declaró que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido a ayudar a Perú en materia de seguridad y por ello ha invertido 4 millones de dólares en este sector en el país andino.

Añadió que destruir las armas incautadas elimina el riesgo de su sustracción de los arsenales y el desvío a las bandas ilegales que ambos países quieren combatir.

El proceso se realiza junto a la ONG británica Mines Advisory Group (MAG), que trabaja junto a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la PNP para brindar asistencia técnica para la fundición y destrucción segura de armas incautadas.

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