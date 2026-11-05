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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 21:10

Perú hace votos por la paz social y respeto a la institucionalidad democrática en Paraguay

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Lima, 5 nov (EFE).- El Gobierno del Perú aseguró este jueves que "sigue con atención" la situación política en Paraguay e hizo votos para que se mantenga la paz social y el respeto a la institucionalidad democrática en ese país, tras la crisis desatada por la intervención del Ueno bank.

Por EFE
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En un breve mensaje publicado en la red social X, la Presidencia peruana pidió "que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática".

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno bank, aunque el proceso aún debe recibir el aval del Senado, que actúa como juez.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes pasado un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La intervención de la entidad bancaria, con la que se ha vinculado a Peña, desató una crisis política y financiera en el país, donde los fondos de casi la mitad de la población paraguaya, entre ellos entidades del Estado, quedaron congelados.

Poco después de que fracasara por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, Peña anunció que se presentará y ejercerá su "derecho a la defensa" en el juicio político que enfrenta en el Senado.

Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

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