Policía española identifica a altos mandos marroquíes que dieron instrucciones en Ceuta

La Policía identificó al prefecto de la Policía de la región de Tetuán (Marruecos) y al supervisor general de M´diq-Fnideq (Rincón – Castillejos, Marruecos) en los vídeos publicados sobre las entradas masivas de los pasados 30 y 31 de julio, según recoge en un informe enviado la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón al que tuvo acceso EFE.

Sobre uno de los altos mandos identificados, el prefecto de la Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, el informe señala que en un vídeo aparece "impartiendo directrices a varios inmigrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse".

La Policía sitúa a ambos mandos "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad" de las autoridades marroquíes y seguirá analizando el material para "conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando".

Los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional localizaron 73 vídeos de los días de las entradas masivas y en este informe analizan 5.

Esa misma jueza solicitó la semana pasada al Gobierno español la desclasificación, en un plazo de 15 días, de todos los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos.

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Tardón reclamó "todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones" sobre esos hechos, y, en concreto, aquellos relativos "a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha".

También requirió que se hiciera público el "listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y el 30 de julio", así como cualquier otra que se haya remitido con posterioridad.

Los pasados 30 y 31 de julio entraron más de 80.000 personas en esta ciudad española norteafricana a nado y a pie desde Marruecos, de las que una gran mayoría volvieron a ese país poco después.

No obstante, quedó un numero indeterminado de migrantes en Ceuta, entre magrebíes y subsaharianos, y la ciudad se ve afectada desde entonces por una grave crisis socioeconómica, con expresiones de malestar contra el Gobierno por su gestión.