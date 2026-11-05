Polonia detiene una red de espionaje ruso, con 6 personas acusadas de contrabando militar

El ministro de Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, confirmó los hechos en un mensaje publicado en la plataforma X e indicó que "el material probatorio reunido indica que los detenidos desarrollaban actividades a favor de los servicios especiales rusos y participaban en un procedimiento que colaboraba con el potencial militar de la Federación Rusa".

Siemoniak explicó en una rueda de prensa en Varsovia posterior al comunicado que los arrestos coinciden con una "escalada de acciones" que "responde a la guerra ruso-ucraniana, al firme apoyo polaco a Ucrania y al tránsito de corredores logísticos por Polonia".

Además, el ministro polaco enfatizó, en una alusión a Rusia, que "el mundo de los servicios de inteligencia orientales está cada vez más entrelazado con el mundo del crimen, "con gente que, por dinero, está dispuesta a hacer todo tipo de cosas".

"Esto nos exige una gran concentración", enfatizó.

Por su parte, el portavoz de la Fiscalía Nacional, Przemysław Nowak, precisó en la misma comparecencia ante los medios de comunicación que la red operó entre junio de 2023 y diciembre de 2025 en Polonia, Lituania y Rusia.

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Los acusados supuestamente compraban vainas y proyectiles en tiendas de internet para trasladarlos en vehículos provistos de compartimentos ocultos hacia el enclave ruso de Kaliningrado, fronterizo con Polonia, y llegaron a acumular envíos por más de medio millón de euros.

Tras efectuar 21 registros entre el 21 de octubre y el lunes en las provincias polacas de Masuria, Pomerania y Gran Polonia, la ABW imputó a los seis sospechosos por pertenencia a grupo criminal organizado, y acusó además a cuatro de ellos de espionaje con ánimo de lucro, por lo que se encuentran en prisión provisional.

Esta actuación coincide con la operación preventiva de seguridad desplegada por Polonia el martes en la frontera con Kaliningrado ante alertas sobre sabotajes e infiltraciones de posibles saboteadores.

Esta medida se suma a las actuaciones en las que cerca de 100 personas han sido investigadas en Polonia como sospechosas en causas de espionaje o sabotaje desde el 1 de enero de 2024.