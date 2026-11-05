ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:50

Portugal doblará su aportación anual a la SEGIB y acogerá la Cumbre Iberoamericana de 2030

Imagen sin descripción

Madrid, 5 nov (EFE).- Portugal doblará su aportación anual a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como muestra del compromiso del país con la comunidad, que debe poner "a las personas en el centro" a nivel interno y ser "una voz de paz y diálogo" en la esfera internacional.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Así lo anunció el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en su intervención en la plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, en la que también habló el presidente de Portugal, António José Seguro.

Ambos debutan en estas cumbres y Montenegro subrayó que los 22 países iberoamericanos representan más del 8,5 % del PIB global y casi el 9 % de la población mundial.

"Hay mucho que ganar con una mayor aproximación política y económica entre nuestros países", destacó Montenegro, que anticipó que Portugal doblará su contribución anual a la SEGIB, que organiza las cumbres regionales junto al país anfitrión.

España es el mayor contribuyente individual de la SEGIB, con aproximadamente el 60 % del presupuesto total; Portugal y Andorra aportan el 5 % restante del bloque europeo y los países de América Latina se reparten el otro 35 %.

También se oficializó la propuesta hecha ya hace unos meses por Portugal de ser la sede de la cumbre prevista para 2030, tras la que se celebrará en Honduras en 2028.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, informó de que todos los países han aceptado la propuesta de Portugal.

Según Montenegro, los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con Mercosur y con países como México y Chile "abren oportunidades que no se deben despreciar" para avanzar hacia un modelo "que no dependa de aliados externos".

Por su parte, Seguro subrayó "el espíritu de solidaridad en los momentos difíciles" de la comunidad iberoamericana, al poner como ejemplo el reciente apoyo a Venezuela y Colombia por los terremotos sufridos en ambos países.

El presidente portugués pidió "poner a las personas en el centro" e "impactos tangibles que puedan adaptarse a los retos de esta época", y que en la esfera internacional la comunidad iberoamericana hable "con una voz de paz y diálogo".

También el bilingüismo "es esencial" para reforzar "la identidad iberoamericana", sostuvo Seguro al poner en valor el español y el portugués, lenguas habladas por más de 850 millones de personas en todo el mundo.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar