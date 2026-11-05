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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:55

Presidente de Panamá aboga por la estabilidad en Paraguay tras la renuncia de Peña

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Ciudad de Panamá, 5 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abogó este jueves por la "paz social y estabilidad" en Paraguay después de que Santiago Peña renunciara a la Presidencia, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank.

Por EFE
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"Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre. Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre", escribió Mulino en X.

Santiago Peña renunció este jueves debido al escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que fue vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El Banco Central del Paraguay (IPS) detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de fútbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Mulino y Peña mantuvieron una relación diplomática cercana como presidentes, impulsada principalmente por el apoyo de la nación suramericana a la entrada del país centroamericano al Mercado Común del Sur (Mercosur).

En 20 de octubre de 2025, Peña llegó a Panamá en una visita oficial que incluyó un encuentro con Mulino, así como una disertación ante la Asamblea Nacional de Diputados y una reunión con empresarios.

En esa ocasión, Mulino se refirió a Peña como su "buen amigo", y recordó que "fue uno de los padrinos de Panamá en el Mercosur", mecanismo al que el país centroamericano se adhirió como Estado asociado en diciembre de 2024.

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