Primer ministro de la isla de Granada se perfila como ganador de las elecciones generales

Las cifras provisionales sitúan al NDC en camino de superar los ocho escaños necesarios para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y muestran que el partido gobernante lidera en 14 de las 15 circunscripciones del país.

Mientras que el principal partido de la oposición, el Nuevo Partido Nacional (NNP, en inglés), liderado por Emmalin Pierre, la primera mujer en liderar la formación política, encabeza los resultados en el municipio de San Jorge Noroeste.

El recuento de votos continúa y los resultados definitivos está previsto que se conozcan mañana a primera hora.

Un total de 46 candidatos compitieron por los 15 escaños del Parlamento de los comicios, que se celebraron un año antes del plazo constitucional, entre ellos el exministro de Asuntos Exteriores Peter David, quien lanzó el Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés) el 16 de noviembre del año pasado.

La Oficina de Elecciones Parlamentarias (PEO, en inglés) informó esta mañana que había 97.020 votantes registrados en los comicios, un incremento de 9.454 electores en comparación con los 87.566 registrados en las elecciones generales del 23 de junio de 2022.

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"Hace cuatro años, me confiaron la responsabilidad de servir como su primer ministro. Fue un honor entonces, lo es ahora, y es una responsabilidad que nunca me he tomado a la ligera", declaró Mitchell en un mensaje nacional antes de la jornada electoral.

El proceso electoral ha sido supervisado por equipos de observadores de la Organización de los Estados Americanos y de la Comunidad del Caribe.

Granada es una antigua colonia británica que forma parte de las Antillas Menores y cuya forma de gobierno es una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.