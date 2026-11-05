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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 04:35

Primeros incidentes en la jornada de huelga general de alto riesgo en Francia

Imagen sin descripción

París, 5 nov (EFE).- La jornada de huelga general convocada en Francia este jueves para protestar por la carestía de la vida y el deterioro de los servicios públicos dio lugar a algunos incidentes desde primera hora de la mañana en París, con enfrentamientos de manifestantes y fuerzas del orden público.

Por EFE
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Desde antes de las 8:00 de la mañana hora local (7.00 GMT), las televisiones mostraron imágenes de choques de manifestantes con la policía en la Puerta de Vincennes, al este de la capital francesa, con algunas detenciones.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en las proximidades del instituto Helène Boucher, que ha sido uno de los centros de la movilización de los estudiantes desde septiembre.

Las autoridades francesas esperan que entre 500.000 y 700.000 personas participen en esta jornada de protesta y temen que se reproduzcan episodios de violencia en todo el país, como los del 17 de octubre, cuando hubo no sólo choques con la policía, sino también ataques a edificios públicos y saqueos y vandalizaciones de unos 3.000 comercios.

Por eso el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que iba a movilizar un dispositivo de 70.000 policías y gendarmes, similar al utilizado para las movilizaciones de los dos últimos sábados y netamente superior al de ese 17 de octubre en el que las fuerzas del orden se vieron desbordadas.

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