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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:25

Profesora ucraniana muere en un centro de detención preventiva en Crimea

Imagen sin descripción

Moscú, 5 nov (EFE).- La profesora ucraniana Alexandra Kazarovítskaya, cofundadora de una escuela de idiomas en la ciudad de Járkov, murió en un centro de detención preventiva de Sebastopol, en el que fue ingresada este verano tras viajar a la península anexionada por Rusia para visitar a sus padres, denunciaron este jueves sus colegas en las redes sociales.

Por EFE
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La muerte de Kazarovítskaya fue anunciada hoy en la página de Facebook de la escuela, según informaron medios locales. Los compañeros de la mujer escribieron que “la mató Rusia”, aunque la versión oficial sostiene que se suicidó, añade la fuente.

Kazarovítskaya viajó a Crimea este verano con la intención de permanecer allí al menos un mes y ayudar a sus padres a vender su apartamento.

Era la primera vez desde el comienzo de la guerra que Kazarovítskaya viajaba a la península anexionada. Antes de eso, se reunía con sus padres en Turquía o Georgia.

La detención de Kazarovítskaya se produjo después de que las autoridades rusas encontraran en su teléfono una conversación sobre la guerra. Por el momento se desconocen los motivos legales de la detención. Kazarovítskaya pasó tres meses en un celda individual.

Según los defensores de derechos humanos, desde el comienzo de la guerra en Ucrania han muerto al menos 69 personas perseguidas por motivos políticos. Al menos, 20 de estas muertes pueden haber sido consecuencia de torturas y palizas.

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