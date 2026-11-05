Progresista Raman arrebata Alcaldía de Los Ángeles a la demócrata Bass, según proyecciones

Raman y Bass, ambas demócratas, se enfrentaron en una contienda no partidista, ya que las elecciones en California permiten que los dos candidatos más votados en las primarias avancen a la elección general, independientemente de su afiliación política.

El triunfo de Raman, de 45 años y origen indio, se suma a los recientes avances de los socialistas demócratas en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, donde Zohran Mamdani fue elegido alcalde en 2025, y Washington D.C., donde Janeese Lewis George ganó la Alcaldía este martes.

Raman estará al frente de la segunda ciudad más poblada del país, con 3,9 millones de personas, tan solo por detrás de Nueva York.

La concejala es afín al ala progresista del Partido Demócrata por el respaldo que ha recibido de organizaciones como los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, en inglés), que también apoyó la carrera de Mamdani por la Alcaldía de Nueva York el año pasado.

Nacida en el estado de Kerala, en el sur de la India, sirvió como concejala de Los Ángeles desde 2020 y abanderó una agenda enfocada en la justicia social y económica, impulsando el control estricto de alquileres y el impuestos a las grandes fortunas.

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La contienda junto a Bass, que buscaba en estas elecciones la reelección al cargo en medio de los desafíos de la crisis de vivienda, el sinhogarismo y lastrada por las críticas por la gestión de los devastadores incendios que asolaron Los Ángeles en enero de 2025, fue una de las más reñidas en el marco de las elecciones de medio mandato de EE.UU..

Raman centró su campaña en la falta de vivienda, y se comprometió a reducir a la mitad el número de personas sin hogar para los Juegos Olímpicos de 2028 que se celebrarán en la ciudad.

Bajo el lema 'A City That Works' ('Una ciudad que funcione'), también prometió mejorar la eficiencia de los servicios públicos y revivir la mermada industria de Hollywood.

La demócrata recibió el respaldo de personalidades del partido demócrata como la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, de ala más progresista de los demócratas, mientras que el aparato tradicional demócrata o nuevo gobernador de California, Xavier Becerra, depositaron su confianza en Bass.