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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:30

Protestas en Paraguay para pedir que Peña responda a la Justicia por caída de Ueno Bank

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Asunción, 5 nov (EFE).- Decenas de manifestantes exigieron este jueves al Congreso de Paraguay que complete la aprobación del juicio político contra el mandatario saliente Santiago Peña para que, al ser destituido pierda sus fueros, y pueda responder ante la Justicia por la caída del Ueno bank, una entidad privada a la que fue vinculado.

Por EFE
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Los ciudadanos se instalaron afuera de la sede del Congreso, en la capital Asunción, para escuchar el desarrollo de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, que esta jornada aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia, y remitió el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas, tras detectar que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

"Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio", dijo a EFE la activista María Stela Invernizzi.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.

"Nosotros queremos que él pague ante la Justicia este hecho tan grave cometido por él y su entorno", expresó la manifestante, quien pidió al Senado que complete el proceso de juicio político y concrete la destitución.

Por otro lado, Cristian Domínguez, un ciudadano que dijo estar "indignado" por la disolución de Ueno, afirmó que Peña "es el responsable" de esta crisis.

"Tiene que ir a la cárcel", zanjó Domínguez, quien también exigió recuperar los recursos públicos que fueron invertidos en Ueno y los depósitos de los ahorristas que quedaron congelados

Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno bank, una entidad privada que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país, y de otras instituciones oficiales.

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