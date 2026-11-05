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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:45

Puerto Rico sale de la sequía extrema tras tres meses gracias a lluvias intensas

Imagen sin descripción

San Juan, 5 nov (EFE).- Puerto Rico ya no cuenta con ningún rastro de sequía extrema después de unos tres meses en esa categoría, aunque el 51,6 % de la isla presenta todavía condiciones anormalmente secas o de sequía, una leve baja de 1,08 puntos porcentuales en comparación con la semana pasada, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Por EFE
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Según explicó el Monitor en un comunicado en su página web, la mejoría en la sequedad en la isla se debió a las recientes precipitaciones intensas de entre 2,5 a 7,5 centímetros que cayeron en el territorio.

"Sin embargo, no se justificaron cambios en la zona noreste del país", indicó el organismo.

El Monitor de Sequía informó además que disminuyó también de la semana pasada a esta de 22,9 % a 15,1 %, mientras que la de sequía moderada bajó un poco de 42,8 % a 41,6 %, y el porcentaje en la isla sin rasgos de sequía se ubicó en 48,3 %.

El mapa actualizado muestra que las condiciones de sequía se concentran principalmente en sectores del sur, suroeste y centro, además de una franja que se extiende hacia el interior oriental.

La categoría "anormalmente seco" significa que la nubosidad "está baja", lo que dificulta las lluvias, como explica la entidad de monitoreo meteorológico.

A su vez, el término de sequía severa significa que la cosecha y los cultivos en las tierras va escaseando y que el Gobierno emite racionamientos de agua debido a la falta de precipitación en el territorio.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos.

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