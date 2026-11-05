Putin recibe al jefe de seguridad de Irán entre rumores sobre nuevo ataque de EE.UU.

El Kremlin no ofreció más detalles de la reunión entre el líder ruso y Rezaei, que ya habían hablado por teléfono hace sólo tres días para abordar la situación en Oriente Medio y asuntos bilaterales, según medios iraníes.

Según informó desde Teherán la agencia Tasnim, el funcionario iraní entregó a Putin un mensaje personal del líder supremo, Mojtaba Jameneí.

Precisamente, Jameneí descartó que en EE.UU. se puedan producir importantes cambios políticos respecto a Irán tras la derrota electoral del partido republicano.

Mientras, Rezaei ha pedido a EE.UU. que estudie las condiciones que plantea Teherán, entre las que figuran el fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; el descongelamiento de sus activos en terceros países; el levantamiento de las sanciones al petróleo y que Estados Unidos acabe con el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques iraníes.

En vísperas de las elecciones, Estados Unidos atacó este lunes la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, en una nueva operación militar limitada contra Irán, tras lo que funcionarios rusos tuvieron que salir al paso de los rumores sobre una nueva campaña de bombardeos contra la república islámica.

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Debido "al mantenimiento de los riesgos de una nueva escalada en torno a Irán", la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, aseguró hoy que Moscú mantiene en vigor la recomendación a sus ciudadanos de que se abstengan de viajar a ese país.

En cuanto a los rusos que viven en la república islámica, les instó a mantenerse alerta, evitar aglomeraciones y los barrios limítrofes con edificios gubernamentales e instalaciones militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este miércoles que la guerra en Irán está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones legislativas debido al alza que provocó en los precios de los combustibles.

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", afirmó.