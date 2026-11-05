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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:45

¿Qué pasó con el plan de Trump para retener el Congreso a través del rediseño electoral?

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El mandatario eligió Texas para poner en marcha su plan en 2025, cuando la legislatura de ese estado, de mayoría republicana, aprobó un nuevo mapa electoral con el objetivo de asegurar hasta cinco escaños adicionales para su partido y facilitar la retención de la Cámara Baja.

Por EFE
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En respuesta, el liderazgo demócrata de California impulsó la Proposición 50, aprobada por los votantes en noviembre de 2025, que permitió redibujar cinco distritos controlados por republicanos para favorecer a los candidatos demócratas.

La disputa se extendió a otros estados, incluidos Florida, donde los republicanos también modificaron los mapas electorales para ampliar su representación. Estos son los principales resultados.

En el distrito 9, que incluye zonas de Houston, la demócrata Leticia Gutiérrez derrotó al republicano Alex Mealer y mantuvo el escaño para su partido, a pesar de que el nuevo mapa modificara la composición electoral.

En el distrito 28, que comprende el sur de Texas y la ciudad fronteriza de Laredo, el republicano Tano Tijerina no logró desplazar al congresista demócrata Henry Cuellar, quien consiguió la reelección.

En el distrito 34, que abarca zonas del Valle del Río Grande, incluida McAllen, el representante demócrata Vicente González también resistió el intento republicano de arrebatarle el escaño al derrotar al republicano Eric Flores.

Los republicanos tampoco consiguieron conquistar el distrito 35, en el corredor de San Antonio, donde el demócrata Johnny García derrotó al republicano Carlos De La Cruz.

El distrito 32, que comprende partes del área metropolitana de Dallas, fue la única victoria republicana entre los cinco distritos redibujados en Texas, donde Jace Yarbrough derrotó al demócrata Dan Barrios.

En California, los demócratas consiguieron los cinco escaños republicanos que buscaban disputar con el nuevo mapa electoral.

En el distrito 1, ubicado en el norte rural del estado, el demócrata Mike McGuire derrotó al republicano James Gallagher, mientras que en el distrito 6, que comprende Sacramento y sus alrededores, Richard Pan se impuso al exrepublicano Kevin Kiley, quien compitió como independiente.

En el distrito 22, en el Valle Central, el progresista Randy Villegas derrotó al congresista republicano David Valadao, en una zona agrícola con una importante presencia latina y otrora un bastión conservador.

En el distrito 41, que abarca partes de los condados de Los Ángeles y Orange, la demócrata Linda Sánchez ganó frente al republicano Mitch Clemmons.

En el distrito 48, que comprende zonas de los condados de San Diego y Riverside, la demócrata Marni von Wilpert derrotó al republicano Jim Desmond. El escaño había sido representado por el republicano Darrell Issa, quien no buscó la reelección, tras la aprobación de los nuevos mapas.

En Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis impulsó un nuevo mapa para favorecer a su partido en cuatro distritos, los demócratas consiguieron tres victorias proyectadas y mantenían una ventaja estrecha en el cuarto.

En el distrito 9, que abarca Kissimmee y otras zonas de Florida central, el demócrata Darren Soto mantenía una ligera ventaja sobre el republicano Dan Green, aunque la contienda todavía no había sido dada como ganada.

En el distrito 14, que comprende Tampa y comunidades del condado de Hillsborough, la demócrata Kathy Castor consiguió la reelección frente al republicano Mike Beltran.

En el distrito 22, que incluye partes del condado de Palm Beach y otras zonas del sur del estado, la candidata demócrata Pia Dandiya derrotó al republicano Casey Askar.

Por su parte, en el distrito 25, que abarca zonas costeras del sur de Florida, el demócrata Jared Moskowitz logró la reelección al derrotar al republicano Scott Singer.

Los resultados en estos tres estados dejaron en evidencia los fallos de la estrategia del mandatario, que no contaban con que los votantes darían la espalda a los republicanos.  EFE

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