República Dominicana realiza un simulacro de respuesta institucional ante un terremoto

La iniciativa fue encabezada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y buscó garantizar una respuesta "oportuna, organizada y efectiva" ante efectos de temblores que puedan comprometer la vida de las personas, explicó dicha institución.

Las autoridades simularon la respuesta a un terremoto de magnitud 7,5 que afectara a más de un 90 % de toda la isla (La Española, que comparten República Dominicana y Haití), aunque con el foco puesto en Santo Domingo, detalló a la prensa Carlos Alberto Mora, miembro de la Defensa Civil dominicana.

A diferencia de otro tipo de simulacros que incluyen la participación de la población y evacuaciones, la actividad de este jueves fue un "ejercicio de simulación de mesa".

"En el simulacro lo que se hace es que, por ejemplo, te llega alerta al celular y hay evacuación", en cambio el de hoy "es un ejercicio puramente de mesa, donde hay un escenario predeterminado que te dice: 'hubo un terremoto de tal magnitud, en tal hora' (...) Es simplemente coordinación y articulación entre agencias", explicó a EFE el representante del PMA en República Dominicana, Álex Robayo.

En cuanto al nivel de preparación de República Dominicana, Robayo indicó que la experiencia tras los terremotos de Venezuela, Colombia y Panamá muestra que "ningún gobierno está 100 % preparado".

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"Incluso Japón, el mismo Chile, que es líder en respuesta a terremotos, siempre hay algo que se pueda mejorar", explicó.

Por su parte, el director del COE, coronel Erdwin Olivares, puso énfasis en la importancia de la anticipación frente a este tipo de catástrofes.

"No podemos esperar a que ocurra un terremoto para comprobar nuestra capacidad de respuesta. Debemos anticiparnos, evaluar nuestros procedimientos, conocer nuestras capacidades y fortalecer la coordinación. La preparación comienza antes y la coordinación salva vidas", declaró.

La isla La Española está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a más de una docena de fallas geológicas que la atraviesan.

En enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,0 causó más de 200.000 muertos y gran destrucción en Haití, mientras que en República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

El último de gran magnitud en República Dominicana ocurrió el 22 de septiembre de 2003, fue de 6,5 y dejó tres fallecidos, así como graves daños en viviendas y otras construcciones.