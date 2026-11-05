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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:50

Restrepo aboga por que la región iberoamericana abandone "ideas y discursos trasnochados"

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Madrid, 5 nov (EFE).- El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, abogó este jueves en su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid por que la región abandone "ideas y discursos trasnochados" y llamó a Iberoamérica a preguntarse cómo dar respuesta a "los desafíos" y "sueños frustrados" de los jóvenes.

Por EFE
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"Iberoamérica significa futuro y esperanza. Pero para poder llegar allá, necesita actuar, abandonar ideas y discursos trasnochados que nos hunden en el pasado, dar más oportunidades", dijo en la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

"Millones de jóvenes se preguntan hoy por las oportunidades, por su futuro, por la construcción de esperanza en nuestras naciones. La pregunta que tenemos que hacernos hoy como Iberoamérica es '¿Cómo vamos a responder a esos desafíos y en especial a los sueños frustrados de los más jóvenes en nuestras naciones?'", recalcó.

En su intervención en la sesión plenaria, que reunió a diez jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, instó a "reconocer el mérito de la gente, del que estudia, del que genera empleo, del que hace la tarea" y "valorar la iniciativa privada".

Por ello, llamó a la Cumbre a enviar a las nuevas generaciones "una señal de confianza" en las instituciones democráticas, lo que pasa por contar con "política públicas sólidas" que permitan que Iberoamérica "asuma un rol protagónico" frente a los desafíos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad.

Para garantizar el crecimiento a largo plazo en la región, continuó, se necesita "más y mejor infraestructura", "un talento humano preparado para estos desafíos", "más rigor técnico" en el diseño de las políticas públicas, un sistema educativo más pertinente y "un mejor aprovechamiento de las oportunidades de comercio exterior".

Defendió, asimismo, una Iberoamérica "que entienda el valor del humanismo, del amor, de la empatía, de la integridad, de los valores y principios que no son ni serán artificiales".

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