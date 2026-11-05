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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:15

Ribera: Europa y Latinoamérica deben defender las reglas frente a la ley del más fuerte

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Madrid, 5 nov (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, apostó este jueves por que la Unión Europea (UE) y Latinoamérica trabajen juntas para defender una "cooperación abierta basada en normas frente a la ley del más fuerte".

Por EFE
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"Las reglas no se escriben solo por Latinoamérica o por Europa, pero juntas podemos defenderlas", instó Ribera, en su intervención ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebró en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Para la vicepresidenta de la Comisión, la comunidad de países iberoamericanos tiene un papel importante en lo que denominó "espíritu de la alianza del futuro": la cooperación entre potencias medias para crear espacios de prosperidad común y seguridad económica.

En este sentido, al igual que había hecho previamente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró que la asociación entre ambas regiones es sólida pero debe avanzar, algo en lo que España y Portugal están llamados a ser los "grandes embajadores".

"Esta cooperación es un sentimiento compartido y sólido y está presente en ese modelo de cooperación birregional en el que debemos seguir progresando porque queremos resultados concretos", subrayó.

Entre esos campos de colaboración destacó la seguridad ciudadana, la reducción de la brecha de género en los cuidados no remunerados y grandes desafíos compartidos como el cambio climático.

Tras enumerar ejemplos de cooperación en reducción de emisiones, modernización energética y sistemas de observación y alerta tempranas, Ribera se felicitó por la creación de la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres, constituida el 22 de octubre por 20 países, y del fondo fiduciario que la acompaña.

"Una agenda iberoamericana de cooperación más estratégica, más coordinada, es justo lo que necesitamos, lo que sale de esta XXX Cumbre de Madrid, convirtiendo consensos políticos en resultados para los ciudadanos", aseguró.

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