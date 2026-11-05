ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 23:20

Rubio sitúa las elecciones en Venezuela "idealmente" en 2027, según el NYT

Imagen sin descripción

Washington, 5 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que las elecciones en Venezuela se celebrarían "idealmente" el próximo año, aunque advirtió de que el país debe completar una serie de reformas institucionales, económicas y de seguridad antes de convocar unos comicios libres.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una entrevista con The New York Times en la Casa Blanca, Rubio señaló que Venezuela necesita renovar su Tribunal Supremo y su consejo electoral, además de avanzar en la reestructuración de su deuda y reformar sus fuerzas de seguridad antes de celebrar elecciones, que situó “idealmente” en 2027.

El jefe de la diplomacia estadounidense evitó garantizar que las elecciones se celebren antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump.

Rubio expresó su expectativa de que las conversaciones auspiciadas por Washington entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición permitan reformar el máximo tribunal a mediados de diciembre.

También indicó que los negociadores prevén reunirse la próxima semana para abordar el nombramiento de nuevos integrantes del consejo electoral.

Rubio consideró que la deuda venezolana, estimada en más de 200.000 millones de dólares, es un obstáculo para recuperar la economía y atraer inversiones.

"Es un problema enorme que enfrenta Venezuela y creo que todos los sectores de la sociedad deberían apoyar su solución", afirmó.

Sobre cooperación militar, Rubio agregó que a Estados Unidos le gustaría en algún momento "tener un acuerdo de presencia militar, principalmente desde un punto de vista legal".

Las declaraciones de Rubio se producen una semana después de que la Administración de Trump respaldara la hoja de ruta acordada entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, que contempla la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.

Una vez completadas esas reformas, Delcy Rodríguez debería declarar la vacante permanente de la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar elecciones.

Lo
más leído
del día

01
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
03
Política
Lugo, último presidente destituido por juicio político, reaparece
Ver más
04
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más
05
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más

Te puede interesar