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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:30

Rumanía busca a un ciudadano cubano acusado de instigación al sabotaje

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Bucarest, 5 nov (EFE).- La Justicia rumana ha emitido una orden de detención preventiva en ausencia contra un ciudadano cubano al que acusa de instigar a actos de sabotaje como parte de su supuesta colaboración con los servicios secretos rusos.

Por EFE
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En un comunicado, la Fiscalía del país balcánico afirma que el sospechoso, de 35 años, reside en Rusia y habría sido el autor intelectual de un acto de sabotaje frustrado por las autoridades rumanas en 2024.

El hombre habría instigado al colombiano Luis Alfonso Murillos Dios, de 34 años, a destrozar objetivos industriales estratégicos en el condado de Ilfov, cerca de Bucarest.

Murillos Dios fue detenido en 2024 y condenado el año pasado a seis años de prisión por haber urdido planes de sabotaje orquestados por Rusia.

Según los investigadores, el sospechoso convenció al colombiano, a cambio de dinero, para que espiara en territorio rumano instalaciones que pudieran poner en peligro la seguridad nacional en caso de incendio o explosión.

El ciudadano cubano es asimismo objeto de pesquisas por parte de las autoridades de Estados Unidos, Letonia, Polonia y la República Checa.

El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma, en un comunicado publicado en su sitio web oficial, que el investigado trabaja para los servicios de inteligencia rusos.

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