Rumanía busca a un ciudadano cubano acusado de instigación al sabotaje

En un comunicado, la Fiscalía del país balcánico afirma que el sospechoso, de 35 años, reside en Rusia y habría sido el autor intelectual de un acto de sabotaje frustrado por las autoridades rumanas en 2024.
El hombre habría instigado al colombiano Luis Alfonso Murillos Dios, de 34 años, a destrozar objetivos industriales estratégicos en el condado de Ilfov, cerca de Bucarest.
Murillos Dios fue detenido en 2024 y condenado el año pasado a seis años de prisión por haber urdido planes de sabotaje orquestados por Rusia.
Según los investigadores, el sospechoso convenció al colombiano, a cambio de dinero, para que espiara en territorio rumano instalaciones que pudieran poner en peligro la seguridad nacional en caso de incendio o explosión.
El ciudadano cubano es asimismo objeto de pesquisas por parte de las autoridades de Estados Unidos, Letonia, Polonia y la República Checa.
El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma, en un comunicado publicado en su sitio web oficial, que el investigado trabaja para los servicios de inteligencia rusos.