ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 07:50

Rusia asegura que su petróleo encontrará compradores pese a la derrota electoral de Trump

Imagen sin descripción

Moscú, 5 nov (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que el petróleo ruso encontrará compradores pese a la derrota electoral del partido del presidente de EE.UU., Donald Trump, que suscribió con su colega ruso, Vladímir Putin, un acuerdo para el suministro de diésel.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Todo el diésel encontrará a sus compradores", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov salió así al paso de las informaciones sobre que dos de los petroleros rusos que se dirigían a territorio de Estados Unidos cambiaron de rumbo tras la derrota republicana.

"Algunos envíos ya se realizaron. Son envíos comerciales, por lo que, naturalmente, los detalles no pueden hacerse públicos", señaló.

A su vez, se negó a comentar una posible modificación del polémico acuerdo -duramente criticado por demócratas y republicanos, Ucrania y la Unión Europea-, que desvinculó de los resultados de las elecciones legislativas en EE.UU.

Según el medio independiente Agencia y el diario Financial Times, los petroleros con diésel ruso 'Talisman' y 'Leruo' cambiaron repentinamente de rumbo. Uno de ellos se dirige en estos momentos a las costas de Brasil y el otro dio la vuelta y se encuentra ahora frente a las costas de Argelia.

En el caso de un tercer buque, el 'Agioi Fanendes', continúa su singladura hacia EE.UU., aunque el propietario admitió que aún se desconoce el puerto de destino, señala la fuente.

Los medios estimaron en entre siete y trece los petroleros rusos que partieron rumbo a EE.UU., que debería recibir un mínimo de 300.000 millones de toneladas mensuales de diésel ruso y un máximo de 1 millón antes de finales de año.

El acuerdo, que tiene vigencia hasta abril de 2027, contemplaba el suministro de hasta 3 millones de toneladas mensuales de diésel ruso el próximo año.

Trump tenía la esperanza de que el acuerdo con Rusia conllevara una bajada de los precios del combustible y le permitiera combatir la inflación, la principal preocupación de los estadounidenses que acudieron a las urnas el 3 de noviembre.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar