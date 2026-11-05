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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:10

Rusia pone bajo control externo los activos de la empresa Japan Tobacco Internacional

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Moscú, 5 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó este jueves un decreto para poner bajo control externo los activos en Rusia de la empresa Japan Tobacco Internacional (JTI), una de las principales tabacaleras del mundo.

Por EFE
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La noticia sobre el control externo, un eufemismo para expropiación temporal, fue publicada en el portal oficial de información legal del Estado ruso.

JTI opera en Rusia desde su fundación en 1999, cuando Japan Tobacco Inc. adquirió el negocio internacional de R.J. Reynolds, una de las empresas de tabaco más grandes de Estados Unidos.

En 2007, JTI se consolidó como líder del mercado tabacalero ruso y, en 2018, reforzó su posición con la adquisición de la local Donskoy Tabak.

La puesta bajo control externo de la empresa japonesa se produce en un momento de nuevas tensiones en las relaciones entre Moscú y Tokio tras la detención en Rusia de un periodista japonés por acusaciones de espionaje.

Rusia ya aplicó esa medida en las últimas semanas contra varias compañías occidentales. El mes pasado, el Kremlin admitió que se trata de "una tendencia" por la que se ven afectados activos de países inamistosos en territorio ruso.

Según la Presidencia rusa, se trata de "países que participan en la retención ilegal del dinero ruso, activos rusos" y que están "implicados en la expropiación ilegal de la propiedad de compañías rusas".

Rusia ha puesto bajo control temporal los activos de varias compañías occidentales que aún operaban en el mercado ruso, incluidas METRO AG, Aptar Europe Holding, Nestle, Leroy Merlin y la filial de Auchan.

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